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  4. Родриго – о пенальти Альвареса: «Было смешно, мы начали давить на арбитра»
Лига чемпионов
13 марта 2025, 11:27 |
1288
1

Родриго – о пенальти Альвареса: «Было смешно, мы начали давить на арбитра»

Вингер «Реала» прокомментировал скандальный эпизод в Лиге чемпионов

13 марта 2025, 11:27 |
1288
1
Родриго – о пенальти Альвареса: «Было смешно, мы начали давить на арбитра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти «Атлетико» (общий счет 2:2, в серии пенальти 4:2).

Противостояние закончилось скандалом из-за того, что арбитр не засчитал удар форварда хозяев Хулиана Альвареса. Вингер «сливочных» Родриго поделился мнением об этом эпизоде:

«Это было смешно, но мы начали давить на арбитра. Я сидел на скамейке запасных вместе со своими партнерами, мы наблюдали за этим ударом и увидели, что Хулиан дважды коснулся мяча.

Было много криков, шума – мы начали сигнализировать арбитру о том, что было два касания. Мы давили на арбитра, я никогда такого не видел», – признался Родриго.

В следующем раунде подопечные сыграют против лондонского «Арсенала». Команды встретятся 8 и 16 апреля.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Родриго Гоес Хулиан Альварес
Николай Титюк Источник: AS
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MrStepanovM .
ніхуа це не смішно..це ганебно
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