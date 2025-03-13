ФОТО. Девушка Беллингема заговорила. Рассказала, сколько парней у неё было
Правда от Эшлин Кастро
Эшлин Кастро, инфлюенсер и модель, девушка Джуда Беллингема, выступила в соцсетях против хейтеров и опровергла слухи о своей личной жизни.
В январе стало известно об их отношениях, а в феврале футболист официально представил её публике. Однако начало их романа омрачилось слухами о прошлом Кастро и ложными обвинениями, связанными с эскорт-сайтом.
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Ранее её связывали с Майклом Б. Джорданом и звёздами НБА, а также приписывали романы с Льюисом Хэмилтоном и Джейми Фоксом. Однако она опровергла все обвинения, заявив, что за восемь лет у неё было всего три парня.
В TikTok Кастро эмоционально рассказала, что стала жертвой травли.
«Меня атаковали, преследовали, проявляли неуважение. Это слишком тяжело», — призналась она, добавив, что люди выдумывали ложь из-за её отношений с известными личностями.
«Давайте поговорим об истории моих отношений. За последние восемь лет у меня было три парня. В 2017 году у меня были первые отношения, и поскольку мой партнёр был публичной личностью, мне пришлось столкнуться с тем, что обо мне начали говорить и придумывать ложь».
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