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13 марта 2025, 00:24 | Обновлено 13 марта 2025, 00:51
1947
0

ФОТО. Девушка Беллингема заговорила. Рассказала, сколько парней у неё было

Правда от Эшлин Кастро

13 марта 2025, 00:24 | Обновлено 13 марта 2025, 00:51
1947
0
ФОТО. Девушка Беллингема заговорила. Рассказала, сколько парней у неё было
X. Эшлин Кастро и Джуд Беллингем

Эшлин Кастро, инфлюенсер и модель, девушка Джуда Беллингема, выступила в соцсетях против хейтеров и опровергла слухи о своей личной жизни.

В январе стало известно об их отношениях, а в феврале футболист официально представил её публике. Однако начало их романа омрачилось слухами о прошлом Кастро и ложными обвинениями, связанными с эскорт-сайтом.

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Ранее её связывали с Майклом Б. Джорданом и звёздами НБА, а также приписывали романы с Льюисом Хэмилтоном и Джейми Фоксом. Однако она опровергла все обвинения, заявив, что за восемь лет у неё было всего три парня.

В TikTok Кастро эмоционально рассказала, что стала жертвой травли.

«Меня атаковали, преследовали, проявляли неуважение. Это слишком тяжело», — призналась она, добавив, что люди выдумывали ложь из-за её отношений с известными личностями.

«Давайте поговорим об истории моих отношений. За последние восемь лет у меня было три парня. В 2017 году у меня были первые отношения, и поскольку мой партнёр был публичной личностью, мне пришлось столкнуться с тем, что обо мне начали говорить и придумывать ложь».

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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