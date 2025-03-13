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Лига Европы
Атлетик Бильбао
13.03.2025 19:45 - : -
Рома
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Лига Европы
13 марта 2025, 08:06 | Обновлено 13 марта 2025, 08:28
206
1

Атлетик Бильбао – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 13 марта в 19:45 по Киеву

13 марта 2025, 08:06 | Обновлено 13 марта 2025, 08:28
206
1
Атлетик Бильбао – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

13 марта на «Сан-Мамес» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетик

Команда уникальна в своей упорной селекционной политике. Тут нет легионеров - Страну Басков в их лице представляют футболисты с местным происхождением, пусть даже это трактуют все шире. И, главное, даже с такими ограничениями по кадровому усилению получается стабильно выступать в Примере, не вылетая. И даже периодически выстреливая, как сейчас, после возвращения Вальверде. Прошлый сезон принес пятое место в чемпионате и, главное, выигранный кубок. Сейчас, сохранив звезд во главе с Уильямсом, и вовсе держатся 4-ми.

А ведь сейчас прибавилась и нагрузка в еврокубке, куда наконец-то вернулись. В Лиге Европы клуб из Бильбао, начав с ничьей как раз в Риме, потом выиграл 6 из 7 следующих матчей, показав один из лучших результатов среди всех участников и, конечно же, пропустили первый раунд плей-офф, вернувшись в борьбу уже в 1/8 финала.

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Рома

Клуб и так давно уже не может выполнить поставленную задачу и вернуться в Лигу чемпионов. Но в начале этого сезона еще и сам себе усложнил расклады, когда после первых же осечек снял с тренерского поста Де Росси, хотя под него покупали летом новичков, в том числе выложили немалые деньги за Довбика. Потом был и вовсе провальный, но короткий отрезок работы в Риме Юрича. Благо, что его быстро прогнали, еще и уговорив прервать пенсию Раньери. Клаудио уже в третий раз работает в столице Италии, и явно наладил положение - хотя в Серии А явно уже топ-4 недостижимы.

Также получилось неплохо сыграть и в Лиге Европы. Там после 1:1 с Атлетиком в первом туре прибавили 3 победы и 11 очков, достаточно уверенно пройдя в плей-офф. И в феврале справились с опытным соперником, Порту, выиграв дома после ничьей на выезде - хотя пропускали первыми. С басками со второй попытки в сезоне, дома, вырвали победу.

Статистика личных встреч

До нынешней Лиги клубы провели только один, товарищеский матч 2019-го года, в котором тоже была ничья - 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш Вальверде. Но и гости в отличной форме - перспективной выглядит ставка на то, что тут обе команды забьют (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
13 марта 2025 -
19:45
Рома
Обе забьют 1.85 Сделать ставку
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Атлетик Бильбао Рома Рим Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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😋😋СНОШАТЬ Дерево С Пердя
ТРАХ ТРАХ ТРАХ 👉👌🐆 Пум очке нашей сладкой дур очке всю ночь заряжали под хвост
Желаем и Довбику также долбить дыр очку атлетика 👉⚽👌
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