Источник: бразильский клуб планирует бесплатно забрать игрока Динамо

Бразильский «Интернасьональ» впечатлен игрой 25-летнего вингера Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

В клубе планируют продлить аренду футболиста, чтобы дождаться момента, когда можно будет подписать игрока на правах свободного агента и не платить украинской команде за трансфер. Об этом сообщает бразильская пресса:

«Контракт нападающего с ФК «Интернасьональ» истекает в июне 2025 года в связи с правилами ФИФА, касающимися войны между россией и Украиной. Витиньо является игроком киевского «Динамо» и поэтому его сделка с украинским клубом временно приостанавливается на шесть месяцев при каждом подписании договора аренды.

Если вингер продлит аренду до конца 2025 года, есть вероятность, что он останется навсегда в бразильском клубе, так как его контракт с «Динамо» заканчивается в середине 2026 года. Таким образом, Витиньо может подписать предварительный контракт с «Интернасьональ» в январе 2026 года и остаться в Серии А бесплатно», – сообщил источник.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 11 матчей в Лиге Гаушу, где забил пять голов. В 2021 году «Динамо» заплатило за игрока 6 млн евро «Атлетико Паранаэнсе».