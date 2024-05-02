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  4. Никлас ФУЛЛКРУГ: «Атмосфера была невероятной»
Лига чемпионов
02 мая 2024, 09:54 |
168
0

Никлас ФУЛЛКРУГ: «Атмосфера была невероятной»

Нападающий «Боруссии» прокомментировал победу над «ПСЖ»

02 мая 2024, 09:54 |
168
0
Никлас ФУЛЛКРУГ: «Атмосфера была невероятной»
УЕФА. Никлас Фуллкруг

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фуллкруг прокомментировал победу над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это была невероятная атмосфера. В такие моменты есть ощущение, будто ты выходишь на игру уже при счете 1:0 в свою пользу. Но мы также много страдали сегодня. У них были моменты, когда они оказывали на нас сильное давление. Это неизбежно против такой топ-команды. Сейчас перерыв. До «Уэмбли» еще 90 минут. Но мы остаемся скромными».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Никлас Фуллкруг Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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