Никлас ФУЛЛКРУГ: «Атмосфера была невероятной»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фуллкруг прокомментировал победу над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это была невероятная атмосфера. В такие моменты есть ощущение, будто ты выходишь на игру уже при счете 1:0 в свою пользу. Но мы также много страдали сегодня. У них были моменты, когда они оказывали на нас сильное давление. Это неизбежно против такой топ-команды. Сейчас перерыв. До «Уэмбли» еще 90 минут. Но мы остаемся скромными».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.