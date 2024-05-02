Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов

30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24. «Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, а «Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита турнира. Главным претендентом на трофей остается королевский клуб, цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. Успех подопечных Карло Анчелотти котируется по 2.20.

Второй фаворит – «ПСЖ». Коэффициент на парижан составляет 3.59.

На 3-й строчке – мюнхенская «Бавария» (4.50). Несмотря на победу «Боруссии Д» в первой игре против французского коллектива, букмекеры вовсе не верят в триумф команды Эдина Терзича – 8.00.

Ответные матчи пройдут 7–8 мая. Время начала поединков – 22:00 по Киеву.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров