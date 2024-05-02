ITF02 мая 2024, 09:10 | Обновлено 02 мая 2024, 10:23
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Дарья Снигур – Кэтрин Харрисон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Лопоте
02 мая 2024, 09:10 | Обновлено 02 мая 2024, 10:23
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2 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против американки Кэтрин Харрисон (№490 WTA). Время начала поединка – 09:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA) или Урсулы Радваньской (№468 WTA).
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