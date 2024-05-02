Дарья Снигур – Кэтрин Харрисон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против американки Кэтрин Харрисон (№490 WTA). Время начала поединка – 09:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA) или Урсулы Радваньской (№468 WTA).

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