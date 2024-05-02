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ITF
02 мая 2024, 09:10 | Обновлено 02 мая 2024, 10:23
294
0

Дарья Снигур – Кэтрин Харрисон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Лопоте

02 мая 2024, 09:10 | Обновлено 02 мая 2024, 10:23
294
0
Дарья Снигур – Кэтрин Харрисон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

2 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против американки Кэтрин Харрисон (№490 WTA). Время начала поединка – 09:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA) или Урсулы Радваньской (№468 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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