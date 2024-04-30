Киченок/Остапенко – Се Шувэй/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 5-м номером, сыграют против лидеров посева Сэ Шувей (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Доулхайд / Кравчик – Павлюченкова / Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Тейлор Таунсенд – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд.

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