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Чемпионат Украины
Динамо Киев
05.05.2024 15:30 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 09:49 | Обновлено 02 мая 2024, 09:57
254
0

Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 15:30 матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 09:49 | Обновлено 02 мая 2024, 09:57
254
0
Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Колос» из Ковалевки.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» имеется 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Верес» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляций будет добавлен, как только он станет доступным)

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смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Динамо - Колос Колос Ковалевка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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