Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?

В первом туре Итогового турнира WTA в парном разряде в группе Пэм Шрайвер был сыгран матч между тандемами Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) и Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика).

Игра завершилась победой Анны и Беатрис. Отметим, что Беатрис Хаддад Майя – первая представительница Бразилии, которая выиграл матч на Итоговом турнире WTA.

WTA Finals. Группа Пэм Шрайвер. 1-й тур

Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – 7:5, 6:0

Отметим, что в этой группе также играет украинка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко. К сожалению, первый матч на этом турнире украинско-латвийский дуэт проиграл.

WTA Finals debut. WTA Finals WIN 🙌 Anna Danilina & Beatriz Haddad Maia win 8️⃣ straight games in a 7-5, 6-0 victory over Dabrowski & Olmos. #WTAFinals pic.twitter.com/xekcGYpnDy

HISTORY FOR BRAZIL 🇧🇷



Beatriz Haddad Maia is the first Brazilian to win a WTA Finals match 👏#WTAFinals pic.twitter.com/Ne6XeAic6u