В субботу, 4 мая, «Александрия» в стартовом матче 27-го тура УПЛ будет принимать «Рух». Александрийцы во встречах с руховцами в чемпионатах еще не знали вкуса побед.

Александрия

Александрийцы в отличие от «Руха», борющегося за место в еврокубках, решают противоположные задачи. В предыдущем туре подопечные Руслана Ротаня сыграли в гостях вничью с «Колосом». «Горожане» с 31 марта не побеждают в чемпионате на протяжении шести игр: по три ничьи и поражения. Александрийцы находятся на 12 месте в турнирной таблице, то есть на границе с зоной переходных игр с командами Первой лиги за сохранение прописки в УПЛ.

Один из лидеров «Александрии» Владислав Калитвинцев может провести 200-й матч во всех турнирах. В субботу будет 170-й матч «Александрии» в УПЛ на своем поле, в котором она может пропустить 200-й домашний гол (еще 2 мяча). «Александрия» при Руслане Ротане может одержать 10-ю победу или в 20-й раз сыграть вничью в чемпионатах. Пропустит игру дисквалифицированный португальский защитник «горожан» Мигель Кампос.

Рух

В предыдущем туре «Рух» дома одержал волевую победу над «Вересом» и продолжает находиться на пятом месте. Матч в Александрии станет для руховцев юбилейным, 100-м, в УПЛ. К субботнему противостоянию соперников «Рух» подошел с голевой клубной рекордной серией, продолжающейся в УПЛ десять игр – 15 голов. Голевая же гостевая серия руховцев продолжается в чемпионате на протяжении рекордных для клуба шести игр – 9 голов.

Для главного тренера «Руха» Виталия Пономарева это будет 40-й матч у руля «желто-черных» в УПЛ. Вот его предматчевое мнение: «Сейчас важный этап сезона, когда все команды решают свои турнирные задачи, каждый поединок будет по-своему сложен. Мы видим в каждом матче интересные противостояния и интригу. У нас впереди непростая выездная игра с «Александрией» и «Рух» серьезно настраивается на этот матч».

Статистика встреч

Ранее «Рух» и «Александрия» в УПЛ сыграли шесть матчей, в которых пять раз были зафиксированы ничьи и одну победу праздновали руховцы. В целом ничейная серия «Александрии» в матчах с «Рухом» продолжается в чемпионатах четыре игры. Последний раз александрийцы принимали «желто-черных» еще 28 ноября 2022 года и победителя команды не определили – ничья 1:1. Оба гола были забиты на исходе поединка. Хозяева поля открыли счет после точного удара Дениса Мирошниченко, а спас руховцев от поражения Ярослав Карабин. Матч соперников в первом круге текущего чемпионата во Львове завершился без забитых голов – 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Андрей Коваленко (Полтава), который в УПЛ провел 40 матчей. Ранее «Александрия» при Коваленко провела шесть матчей в чемпионатах: по две победы, ничьи и поражения. «Рух» при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, одержав победу в нынешнем чемпионате.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен сохранить место в первой пятерке команд чемпионата, продолжив свой голевой рекордный сериал. С другой стороны, «Александрия» в предыдущих шести матчах не побеждала и настроена прервать этот сериал. Прогнозируем боевую ничью на КСК «Ника».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Мартынюк, Кравченко, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Копина, Михайленко, Костышин, Кулаков.

«Рух»: Ледвий, Холод, Сыч, Слюбик, Роман, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Федор, Карабин.

4 мая, суббота