Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух снова провел 2 разных тайма»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 27-го тура УПЛ:

«Опять, к сожалению, «Рух» провел два разных тайма. Команда не выполнила стартовую установку и не сыграла так, как мы планировали. Во втором тайме у нас уже было полное преимущество и «Александрия» не имела моментов кроме эпизода, когда забила второй гол. У «Руха» было достаточно возможностей и команда хорошо провела вторую половину матча.

Следует дальше работать над психологией, ведь сказывается возраст ребят: когда у них что-то не получается на поле, то они начинают волноваться и ошибаться. Нашим игрокам следует получить больше опыта, чтобы увереннее действовать в любых ситуациях. Недоволен тем, что футболисты так играли в первом тайме, ведь нужно держать удар даже если игра тебе не удается. Было очень много ошибок, в том числе и у игроков, которые мало ошибались в течение сезона. Мы обратим на это внимание и постараемся их исправить.

В то же время я благодарен игрокам за то, что во втором тайме ребята вернулись в игру. «Рух» имел хорошие моменты, но в одних эпизодах футболисты неправильно распоряжались мячом, а в некоторых моментах качественно сыграл голкипер «Александрии».