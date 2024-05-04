Дубль опорника не помог. Александрия не удержала победу над Рухом

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после ничьи с «Колосом» в стартовом составе своих подопечных сделал три перестановки: вместо дисквалифицированного Кампоса, Кулакова, Логинова на поле вышли Кравченко, Скорко и Смирный. В составе «Руха» Виталий Пономарев после победы над «Вересом» сделал две ротации: вместо Плюмана и Холода задействовал Пидгурского и Дидыка.

Уже одна из первых атак хозяев завершилась взятием ворот. Калитвинцев сделал передачу на Ковальца, который неожиданно для защитников подправил его на Михайленко и тот технически перебросил мяч через вратаря. Вскоре пришлось произвести и вынужденную замену в составе «Александрии»: травмированного Смирного заменил Сигеев. Опасный момент возник и после фланговой передачи Ковальца на Костышина, но Денис попал в защитника «Руха».

Гости подолгу организовывали атаки, но из-за неточности передач завершающих ударов не возникало. Вместо этого мог оформить дубль Михайленко, который после паса Калитвинцева пробил сходу рядом с рамкой ворот. А потом атака «Руха» завершилась голом. После передачи Сыча неудачно отбил мяч Кравченко и Пастух первым успел на добивание.

После этого оба соперника пытались изменить ход поединка в свою пользу. Игровых столкновений хватало, как и желтых карточек. Калитвинцев дальним ударом завершал атаку «Александрии», но пробил мимо ворот. А после розыгрыша стандарта пробивал головой Кравченко, но Ледвий спасает команду, ликвидировав угрозу.

В начале второго тайма команды пытались завершить свои атаки дальними ударами, но Калитвинцеву и Таллесу не хватало точности и мяч летел выше ворот. Игра на время проходила на подступах к обоим воротам и голевых моментов не возникало. Не хватало точности и дальним ударам игроков, в частности в исполнении Квасницы.

Одна из атак «Александрии» завершилась передачей Калитвинцева на Ковальца, но капитан «горожан» головой пробил в руки вратарю. Мог оформить дубль Пастух, но тоже сходу пробил выше ворот. В то же время Михайленко отличился второй раз в игре, головой замкнув фланговую передачу от Безерры. Для Михайленко это был первый дубль в УПЛ (в 47-й игре), ставшего автором 20-го дубля «Александрии» в элитном дивизионе.

Однако руховцы быстро снова сравняли счет. Слюбык нанес дальнего удара низом, на который не успел отреагировать Шевченко. Вскоре гости могли забить и третий гол, но на этот раз вратарь хозяев поля спасает команду дважды парировав удары Рунича.

В итоге «Александрия» и дальше, уже в 7-й игре, не может в УПЛ победить «Рух». Ничейная серия «горожан» в матчах с руховцами продолжается в чемпионатах уже 6 игр. Продолжились и сериалы обоих клубов. Безвыигрышная серия «Александрии» в чемпионате длится 7 игр: четыре ничьи и три поражения. «Рух» же удерживает голевые клубные рекордные серии в УПЛ: общую, которая длится 11 матчей (17 голов) и гостевую – 7 игр (11 голов).

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Александрия» – «Рух» - 2:2

Голы: Михайленко, 4, 80 – Пастух, 26, Слюбик, 82

Предупреждения: Калитвинцев, 66 – Дидык, 42, Слюбик, 45

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кравченко, Копина, Скорко – Смирный (Сигеев, 12, Погорелый, 83), Михайленко, Калюжный – Костышин (Беззера, 73), Ковалец, Калитвинцев.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский, Таллес (Притула, 90+1) – Федор (Рунич, 46), Карабин (Теслюк, 85), Квасница (Плюман, 76).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 11 (5) – 7 (3)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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