В субботу, 4-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и львовский «Рух». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Виталия Пономарева продолжает жить мечтами о еврокубках, тогда как коллектив Руслана Ротаня думает о том, как бы ненароком не вылететь из «элитного» дивизиона. Очевидно, что между этими задачами нет ничего общего, но обоим клубам нужна победа, и в этом плане куда больше шансов у «желто-черных», ведь это не они не могут победить уже шесть матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.