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Чемпионат Украины
Александрия
04.05.2024 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 23:19 | Обновлено 03 мая 2024, 23:20
33
0

Александрия – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2024, 23:19 | Обновлено 03 мая 2024, 23:20
33
0
Александрия – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В субботу, 4-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и львовский «Рух». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Виталия Пономарева продолжает жить мечтами о еврокубках, тогда как коллектив Руслана Ротаня думает о том, как бы ненароком не вылететь из «элитного» дивизиона. Очевидно, что между этими задачами нет ничего общего, но обоим клубам нужна победа, и в этом плане куда больше шансов у «желто-черных», ведь это не они не могут победить уже шесть матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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