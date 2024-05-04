Александрия и Рух в матче чемпионата Украины порадовали болельщиков четырьмя точными ударами, сыграв 2:2. Александрия дважды по ходу встречи вела в счете, но свое преимущество не удержала.

У хозяев дубль оформил хавбек Николай Михайленко.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

Александрия – Рух – 2:2

Голы: Михайленко, 4, 80 - Пастух, 26, Слюбик, 82