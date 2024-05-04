04.05.2024 13:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига04 мая 2024, 15:58 |
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Александрия – Рух – 2:2. Яркий матч атакующих команд. Обзор игры
Команды порадовали фанов голами
04 мая 2024, 15:58 |
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Александрия и Рух в матче чемпионата Украины порадовали болельщиков четырьмя точными ударами, сыграв 2:2. Александрия дважды по ходу встречи вела в счете, но свое преимущество не удержала.
У хозяев дубль оформил хавбек Николай Михайленко.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
Александрия – Рух – 2:2
Голы: Михайленко, 4, 80 - Пастух, 26, Слюбик, 82
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Слюбик (Рух Львов).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Александрия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (Рух Львов).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Александрия).
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