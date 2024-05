Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде

Арина Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе, стала второй финалисткой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинальном матче Соболенко в трех сетах переиграла 4-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – Арина Соболенко [2] – 6:1, 5:7, 6:7 (5:7)

Это была 9-я встреча соперниц. Елена проиграла 6-й очный поединок.

Во втором сете Рыбакина дважды побеждала с брейком и даже подавала на матч, но со счета 5:4 в свою пользу проиграла 3 гейма подряд. В третьей партии представительница Казахстана не реализовала 2 скрытых матчбола в 11-м гейме, а затем уступила на тай-брейке.

В финале Соболенко сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша). Полька в своей полуфинальной игре разгромила Мэдисон Киз.

В прошлом году Ига уступила Арине в финале престижных соревнований в столице Испании.

Not letting go of that crown 👑😤@SabalenkaA completes a sensational comeback victory against Rybakina and sets up a repeat of last year's final against World No.1 Swiatek! #MMOPEN pic.twitter.com/rVNcNMucOH