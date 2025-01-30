29 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» одолел бельгийский «Брюгге» со счетом 3:1.

Эта победа позволила «горожанам» занять 22-е место в турнирной таблице и пройти в следующую стадию плей-офф. Потенциальными соперниками для подопечных Жузепа Гвардиолы могут стать испанский «Реал» или немецкая «Бавария».

Наставник «Манчестер Сити» оценил перспективы английского клуба в противостоянии с европейскими грандами и признался, что ожидает тяжелых матчей.

Смотрите пресс-конференцию испанского специалиста с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»