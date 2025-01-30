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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»
Лига чемпионов
30 января 2025, 13:03 | Обновлено 30 января 2025, 13:05
1337
3

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о потенциальных соперниках

30 января 2025, 13:03 | Обновлено 30 января 2025, 13:05
1337
3
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

29 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» одолел бельгийский «Брюгге» со счетом 3:1.

Эта победа позволила «горожанам» занять 22-е место в турнирной таблице и пройти в следующую стадию плей-офф. Потенциальными соперниками для подопечных Жузепа Гвардиолы могут стать испанский «Реал» или немецкая «Бавария».

Наставник «Манчестер Сити» оценил перспективы английского клуба в противостоянии с европейскими грандами и признался, что ожидает тяжелых матчей.

Смотрите пресс-конференцию испанского специалиста с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»

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Лига чемпионов Манчестер Сити Брюгге Реал Мадрид Бавария Жузеп Гвардиола видео
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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PUMA
Что интересно все 3 клуба находятся не в лучшей форме. Так что будет в любом случаи интересно 
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Harun Bakircioğlu
Это еще что, - можно списать на плохие результаты, долгий вход в сезон у Сити, суды (кстати, январь закончился, что с судом века?), типа сами виноваты, могли место повыше и получше занять, - но чем виноваты Барселона или Ливерпуль, занявшие 1-2 место? Куда уже выше чем первое место и кому-то из них выпадет ПСЖ. Офигеть заслужили.
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0
Victor673256ua
Хто б не випав Манчестер Сіті, Реал чи Баварія, це буде цікаве протистояння. І назвати фаворита я б не ризикнув
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