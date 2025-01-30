Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде пятая сеяная украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 168), которая преодолела сито квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против третьей сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 31).

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