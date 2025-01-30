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  4. Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 января 2025, 09:21 |
108
0

Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце 30 января в 15:00

30 января 2025, 09:21 |
108
0
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде пятая сеяная украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 168), которая преодолела сито квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против третьей сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 31).

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 30 января
Даяна Ястремская Антония Ружич смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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