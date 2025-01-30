«Всегда тяжело». Известна реакция Суркиса на уход Бущана из Динамо
Голкипер рассказал о разговоре с Игорем Суркисом
Украинский голкипер Георгий Бущан признался, как президент киевского «Динамо» отреагировал на его уход в Саудовскую Аравию. Голкипер признался, что Игорь Суркис очень переживает за воспитанников киевского клуба.
– Был ли у тебя разговор с президентом «Динамо» по этому переходу?
– Президенту всегда трудно прощаться с воспитанниками клуба, с теми людьми, которые внесли какой-то вклад в результаты команды. Спасибо, что президент пошел мне навстречу и помог этому переходу.
Ранее Георгий Бущан рассказал, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо».
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