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  4. «Всегда тяжело». Известна реакция Суркиса на уход Бущана из Динамо
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 15:07 |
1058
2

«Всегда тяжело». Известна реакция Суркиса на уход Бущана из Динамо

Голкипер рассказал о разговоре с Игорем Суркисом

30 января 2025, 15:07 |
1058
2
«Всегда тяжело». Известна реакция Суркиса на уход Бущана из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Украинский голкипер Георгий Бущан признался, как президент киевского «Динамо» отреагировал на его уход в Саудовскую Аравию. Голкипер признался, что Игорь Суркис очень переживает за воспитанников киевского клуба.

– Был ли у тебя разговор с президентом «Динамо» по этому переходу?

– Президенту всегда трудно прощаться с воспитанниками клуба, с теми людьми, которые внесли какой-то вклад в результаты команды. Спасибо, что президент пошел мне навстречу и помог этому переходу.

Ранее Георгий Бущан рассказал, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо».

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Георгий Бущан Игорь Суркис Аль-Шабаб Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Albel
без Бущана буде важко відстояти чемпіонство. От тоді тобі Суркіс буде справді важко
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0
Albel
без Бущана буде важко відстояти чемпіонство. От тоді тобі Суркіс буде справді важко
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0
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