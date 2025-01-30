Киевское Динамо провело тренировку в немецком Гамбурге перед заключительной игрой в Лиге Европы.

Бело-синие под руководством Александра Шовковского готовятся к поединку ЛЕ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во вторник, 28 января, динамовцы прибыли из Турции в немецкий Гамбург.

Динамовцы имеют лишь 1 очко после 7 туров и потеряли все шансы пробиться в плей-офф еврокубкового турнира.

30 января в 22:00 в Гамбурге состоится поединок 8-го тура Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЕ против РФШ