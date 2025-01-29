Киевское Динамо отправилось в немецкий Гамбург на заключительную игру в Лиге Европы.

Бело-синие под руководством Александра Шовковского готовились в Турции к поединку ЛЕ.

Во вторник, 28 января, динамовцы провели утреннюю тренировку, после которой отправились в немецкий Гамбург.

Динамовцы имеют лишь 1 очко после 7 туров и потеряли все шансы пробиться в плей-офф еврокубкового турнира.

30 января в 22:00 в Гамбурге состоится поединок Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.

ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне