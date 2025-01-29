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  4. ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне
Лига Европы
29 января 2025, 02:39 |
67
0

ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне

30 января киевская команда сыграет поединок 8-го тура Лиги Европы против РФШ

29 января 2025, 02:39 |
67
0
ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне
ФК Динамо

Киевское Динамо отправилось в немецкий Гамбург на заключительную игру в Лиге Европы.

Бело-синие под руководством Александра Шовковского готовились в Турции к поединку ЛЕ.

Во вторник, 28 января, динамовцы провели утреннюю тренировку, после которой отправились в немецкий Гамбург.

Динамовцы имеют лишь 1 очко после 7 туров и потеряли все шансы пробиться в плей-офф еврокубкового турнира.

30 января в 22:00 в Гамбурге состоится поединок Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.

ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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