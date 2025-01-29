Киевское Динамо завершило подготовительный сбор перед игрой Лиги Европы.

Бело-синие под руководством Александра Шовковского тренировались в Турции.

Во вторник, 28 января, динамовцы провели утреннюю тренировку, после которой отправились в немецкий Гамбург.

Динамовцы во время занятия работали над завершением атак и точностью ударов.

В четверг, 30 января, в Гамбурге состоится поединок Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов