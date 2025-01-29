Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов
Лига Европы
29 января 2025, 02:23 | Обновлено 29 января 2025, 02:32
36
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов

Киевская команда в Турции закончила подготовку к игре Лиги Европы с РФШ Рига

29 января 2025, 02:23 | Обновлено 29 января 2025, 02:32
36
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов
ФК Динамо

Киевское Динамо завершило подготовительный сбор перед игрой Лиги Европы.

Бело-синие под руководством Александра Шовковского тренировались в Турции.

Во вторник, 28 января, динамовцы провели утреннюю тренировку, после которой отправились в немецкий Гамбург.

Динамовцы во время занятия работали над завершением атак и точностью ударов.

В четверг, 30 января, в Гамбурге состоится поединок Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов

По теме:
ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д
Довольны игрой. Динамо ведет переговоры по легионеру, прошедшему просмотр
Динамо Киев тренировка фото Лига Европы Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы Динамо - РФШ видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЕДРИНЬО: «Шахтер ставит себе одну цель – добывать победы»
Футбол | 28 января 2025, 21:29 11
ПЕДРИНЬО: «Шахтер ставит себе одну цель – добывать победы»
ПЕДРИНЬО: «Шахтер ставит себе одну цель – добывать победы»

Хавбек «Шахтера» ответил на вопросы перед игрой Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
Футбол | 28 января 2025, 12:47 0
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо

Сергей заявил, что не стоит ждать его в Киеве как футболиста

Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 02:30
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Футбол | 28.01.2025, 08:36
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28.01.2025, 07:47
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
ХИРН – о суперзвезде бокса: Почему он так высоко в рейтинге? Опустите его
ХИРН – о суперзвезде бокса: Почему он так высоко в рейтинге? Опустите его
27.01.2025, 04:44
Бокс
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 7
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 9
Футбол
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем