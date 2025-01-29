ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов
Киевская команда в Турции закончила подготовку к игре Лиги Европы с РФШ Рига
Киевское Динамо завершило подготовительный сбор перед игрой Лиги Европы.
Бело-синие под руководством Александра Шовковского тренировались в Турции.
Во вторник, 28 января, динамовцы провели утреннюю тренировку, после которой отправились в немецкий Гамбург.
Динамовцы во время занятия работали над завершением атак и точностью ударов.
В четверг, 30 января, в Гамбурге состоится поединок Лиги Европы между Динамо Киев и рижским клубом РФШ.
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Акцент на завершении атак и точности ударов
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