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Лига Европы
27 января 2025, 15:23 | Обновлено 27 января 2025, 15:40
395
1

ФОТО. Динамо ведет подготовку к заключительному матчу евросезона

Киевская команда в Турции готовится к поединку Лиги Европы с РФШ Рига

27 января 2025, 15:23 | Обновлено 27 января 2025, 15:40
395
1
ФОТО. Динамо ведет подготовку к заключительному матчу евросезона
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает зимний подготовительный сбор. Бело-синие под руководством Александра Шовковского тренируются в Турции.

«Динамо» одной из первых украинских команд в этом году начало заграничные зимние сборы, однако к концу января на южном побережье Турции традиционно собралось много клубов УПЛ, которые тренируются и играют контрольные матчи неподалеку.

Но если большинство украинских клубов первые официальные матчи сезона проведут только в конце февраля, для «Динамо» игровой год уже начался матчем с «Галатасараем» в Стамбуле, который прошел во вторник. На очереди еще один, завершающий для киевлян поединок этого еврокубкового сезона, начавшийся для команды еще в июле.

Хотя у «бело-синих» уже нет шансов на выход в следующий раунд, команда со всей ответственностью готовится к игре последнего тура с латвийским клубом РФШ, стремясь сыграть не только за еврокубковые баллы, но и за престиж.

В воскресенье, 26 января команду ждала насыщенная работа. Из-за сильных осадков, грозового ливня, царившего в Белеке накануне ночью, тренировка была перенесена на другое поле, впрочем тоже находящееся неподалеку от отеля и на котором тренируются динамовские юноши.

После непродолжительной разминки команда быстро перешла к работе с мячами. Сначала тренеры предложили игрокам интересную работу в соревновательной форме. Разбившись на группы, футболисты поочередно перепасовывались, держали мяч в воздухе, а терявшая его группа отжималась от газона.

Во время еще одного соревновательного упражнения каждая из четырех групп, проведя мяч через каждого своего игрока в заданном порядке, должна была первой попасть в маленькие ворота. Дальше команда работала над контролем в квадратах. После этого началась игра на большие ворота. Завершилась тренировка отработкой завершения атак, где немалый объем работы получили голкиперы.

В понедельник в программе команды теоретическое и практическое занятие. А во вторник, 28 января, динамовцы проведут утреннюю тренировку, после которой отправятся в Гамбург, где в четверг, 30 января, состоится поединок Лиги Европы против рижского РФШ.

ФОТО. Динамо ведет подготовку к заключительному матчу евросезона

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Khafre
знов містер СаШо видав всім по пачці людяників і сказав 90 хв смоктати
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