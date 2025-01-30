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  4. Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»
Лига Европы
30 января 2025, 09:31 |
498
1

Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»

Марис Верпаковскис рассказал о своем отношении к наставнику «Динамо»

30 января 2025, 09:31 |
498
1
Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне генеральный директор латвийского РФШ, Марис Верпаковскис рассказал о своем отношении к наставнику украинского клуба Александру Шовковскому:

– Для вас стало сюрпризом, что Александр Шовковский стал тренером, хотя его жажда саморазвития могла привести куда угодно?

– Я с вами соглашусь. Я видел его больше вне футбола: политиком, телеведущим, что-то такое. У Саши неплохо получается. Болельщики могут быть недовольны игрой в Лиге Европы, но есть объективные причины. Война, деньги, отсутствие качественных легионеров. Если Саша выиграет для «Динамо» чемпионат – вопросов к нему вообще никаких не должно быть. Как бывший игрок и болельщик «Динамо» я верю, что у него получится, – поделился мнением Верпаковскис.

Матч восьмого тура Лиги Европы «Динамо» – РФШ состоится 30 января. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский футболист РФШ не сможет сыграть против киевского «Динамо».

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - РФШ РФШ Рига Марис Верпаковскис Александр Шовковский
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Oleksandr
А став позорищем у Європі із Динамо. Ну, також не погано 
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