Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне генеральный директор латвийского РФШ, Марис Верпаковскис рассказал о своем отношении к наставнику украинского клуба Александру Шовковскому:

– Для вас стало сюрпризом, что Александр Шовковский стал тренером, хотя его жажда саморазвития могла привести куда угодно?

– Я с вами соглашусь. Я видел его больше вне футбола: политиком, телеведущим, что-то такое. У Саши неплохо получается. Болельщики могут быть недовольны игрой в Лиге Европы, но есть объективные причины. Война, деньги, отсутствие качественных легионеров. Если Саша выиграет для «Динамо» чемпионат – вопросов к нему вообще никаких не должно быть. Как бывший игрок и болельщик «Динамо» я верю, что у него получится, – поделился мнением Верпаковскис.

Матч восьмого тура Лиги Европы «Динамо» – РФШ состоится 30 января. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский футболист РФШ не сможет сыграть против киевского «Динамо».