Украинец, который выступает за РФШ, не сможет играть против Динамо

30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» сыграет против латвийского РФШ.

Этот поединок не имеет никакого турнирного значения, так как обе команды потеряли шансы на попадание в плей-офф.

В составе РФШ играет 19-летний украинский вингер Максим Деркач, однако он не сможет выйти на поле в предстоящем матче. Дело в том, что футболист попал в заявку клуба на Лигу Европы.

В этом сезоне Деркач провел два матча за основную команду РФШ (ноль голов) и 12 поединков за резерв (два забитых мяча). Футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», а в РФШ перешел в 2024 году из португальского «Эшторила» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» назвал худшего футболиста в столичном клубе.