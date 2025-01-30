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Лига Европы
30 января 2025, 09:17 |
1259
1

Украинец, который выступает за РФШ, не сможет играть против Динамо

Матч восьмого тура Лиги Европы состоится 30 января

30 января 2025, 09:17 |
1259
1
Украинец, который выступает за РФШ, не сможет играть против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Деркач

30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» сыграет против латвийского РФШ.

Этот поединок не имеет никакого турнирного значения, так как обе команды потеряли шансы на попадание в плей-офф.

В составе РФШ играет 19-летний украинский вингер Максим Деркач, однако он не сможет выйти на поле в предстоящем матче. Дело в том, что футболист попал в заявку клуба на Лигу Европы.

В этом сезоне Деркач провел два матча за основную команду РФШ (ноль голов) и 12 поединков за резерв (два забитых мяча). Футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», а в РФШ перешел в 2024 году из португальского «Эшторила» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» назвал худшего футболиста в столичном клубе.

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Лига Европы Динамо - РФШ Динамо Киев РФШ Рига Максим Деркач Эшторил Шахтер Донецк трансферы свободный агент
Микола Титюк Источник: Динамомания
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Oleksandr
Не захотів в черговий раз опустити Динамо на дно дякую 
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