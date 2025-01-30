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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 08:48 |
2040
1

Экс-игрок Динамо назвал худшего футболиста в киевском клубе

Александр Хацкевич прокомментировал результаты Эдуардо Герреро

30 января 2025, 08:48 |
2040
1
Экс-игрок Динамо назвал худшего футболиста в киевском клубе
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал игру форварда столичного клуба Эдуардо Герреро:

«Для меня игра Герреро за «Динамо» – большое разочарование по сравнению с той эффективностью и результативностью, которую он демонстрировал в «Заре». Пожалуй, дело в недостаточном взаимопонимании, сыгранности Герреро с партнерами по команде. Например, Буяльский, Ванат и Шапаренко играют в одном коллективе уже не один сезон вместе и понимают друг друга на поле без слов», – поделился мнением Хацкевич.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Эдуардо с киевским клубом действует по 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть клуб во время трансферного окна.

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Динамо Киев Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Перець
Талант є ,але на жаль Динамо не його команда 
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