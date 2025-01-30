Экс-игрок Динамо назвал худшего футболиста в киевском клубе

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал игру форварда столичного клуба Эдуардо Герреро:

«Для меня игра Герреро за «Динамо» – большое разочарование по сравнению с той эффективностью и результативностью, которую он демонстрировал в «Заре». Пожалуй, дело в недостаточном взаимопонимании, сыгранности Герреро с партнерами по команде. Например, Буяльский, Ванат и Шапаренко играют в одном коллективе уже не один сезон вместе и понимают друг друга на поле без слов», – поделился мнением Хацкевич.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Эдуардо с киевским клубом действует по 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть клуб во время трансферного окна.