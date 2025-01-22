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  4. Ноль голов в чемпионате. Динамо планирует избавиться от форварда
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 16:33 |
3954
6

Ноль голов в чемпионате. Динамо планирует избавиться от форварда

Эдуардо Герреро может покинуть киевский клуб

22 января 2025, 16:33 |
3954
6
Ноль голов в чемпионате. Динамо планирует избавиться от форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро может покинуть клуб в ближайшее время – футболист разочаровал руководство столичного клуба:

«Эдуардо Герреро. Именно этого нападающего «Динамо» очень хочет избавиться. Когда осенью он переходил в состав бело-синих, то казалось, что это идеальный трансфер. Адаптированный легионер из дружеской «Зари». По факту: ни одной удачной игры за «Динамо», более того, трудно вспомнить даже отдельные удачные действия.

Оказалось, что Герреро не вписывается в состав киевлян, а его сильные стороны не нужны клубу, ведь от Эдуардо времен «Зари» мало что осталось. Теперь Игорь Суркис должен надеяться, что потенциальный интерес из Мексики не исчезнет, ​​а наоборот – закончится трансфером на выход. Это означает следующее: «Динамо» снова нужен новый форвард», – сообщает источник.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах – единственный гол за команду Эдуардо забил в Кубке Украины.

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Микола Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 6
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Saar
Нарешті!
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+2
Gargantua81
в телеграме не могут врать
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+1
Lulinnha
Хватит покупать невесть кого. Развивайте Пономаренко. Вчера вышел чувак на последние минуты ради статистики... Профиль отличного форварда. Нужно дать шанс расти ему или дать шанс в аренде. 
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0
zhyr
самі собі заперечують журналісти))
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0
ĴØЌÉŔ
Кто у динамо занимается трансферами ? Одни провалы им лучше не покупать легионеров 
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-3
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