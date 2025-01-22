Ноль голов в чемпионате. Динамо планирует избавиться от форварда

Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро может покинуть клуб в ближайшее время – футболист разочаровал руководство столичного клуба:

«Эдуардо Герреро. Именно этого нападающего «Динамо» очень хочет избавиться. Когда осенью он переходил в состав бело-синих, то казалось, что это идеальный трансфер. Адаптированный легионер из дружеской «Зари». По факту: ни одной удачной игры за «Динамо», более того, трудно вспомнить даже отдельные удачные действия.

Оказалось, что Герреро не вписывается в состав киевлян, а его сильные стороны не нужны клубу, ведь от Эдуардо времен «Зари» мало что осталось. Теперь Игорь Суркис должен надеяться, что потенциальный интерес из Мексики не исчезнет, ​​а наоборот – закончится трансфером на выход. Это означает следующее: «Динамо» снова нужен новый форвард», – сообщает источник.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах – единственный гол за команду Эдуардо забил в Кубке Украины.