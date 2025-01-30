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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 15:31 | Обновлено 30 января 2025, 15:50
216
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От Островского до Дубры: символическая сборная латвийцев в нашем футболе

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых ярких посланцах янтарного края на украинских стадионах

30 января 2025, 15:31 | Обновлено 30 января 2025, 15:50
216
1
От Островского до Дубры: символическая сборная латвийцев в нашем футболе
dynamo.kiev.ua. Андрейс Штолцерс

…Лето 1987 г. Рига готовится к большому футболу. В гости к местной «Даугаве» на матч Кубка СССР заглянул не кто-нибудь, а сам московский «Спартак». Первый поединок 2-матчевого противостояния красно-белые выиграли на своем поле с минимальным счетом, оставив перед ответной игрой шансы на проход в следующий этап латвийской команде. По словам болельщиков «Даугавы», такого футбольного ажиотажа в городе не наблюдалось с давних времен. И могу засвидетельствовать как человек, который тогда находился в Латвии: это действительно было так. По улицам старой Риги слонялись фанаты московского клуба, директор Дома творчества архитекторов в Дзинтари, где я тогда проводил летние каникулы, ездил в столицу республики за билетами (на 15 200 мест было в несколько раз больше претендентов), а по окончании матча в Юрмалу возвращались местные фаны «Даугавы» с огромными флагами, несколько разочарованные результатом (1:2), однако счастливые от приобщения к большому футболу. Тогдашняя «Даугава» по своему потенциалу (имена Старкова, Шевлякова, Емельянова, Друпасcа были на слуху у футбольных специалистов) имела все шансы подняться в высший дивизион советского футбола, однако каждый сезон чего-то (иногда и толики малой) не хватало и, в конце концов, так и не сложилось. Впрочем, вскоре и многие представители этой команды подались за тридевять земель, некоторые и в Украину, и выросло новое поколение, образовавшее неплохую национальную сборную Латвии, которая уже в начале ХХІ в. пробилась в финальную стадию Euro. Европейский форум 2004 г. стал витриной для латвийских футболистов. И в частности, украинские клубы заинтересовались ими предметно. Как результат, многие представители янтарного края снискали добрую славу в украинском футболе. Вспомним лучших из них.

Вратарь: Раймондc Лайзанс (родился в 1964 г.)

Этот голкипер является воспитанником школы «Даугавы», однако, по большому счету, сделал себе имя именно (игра слов!) в украинском футболе. В наши края он перебрался в 1988 г., когда принял предложение луцкого «Торпедо», возглавляемое Виталием Кварцяным. А впоследствии «Торпедо», собственно, и стало «Волынью», и слово «хозрасчет» в контексте лучан звучало чуть ли не впервые в Украине среди клубов низших дивизионов. Лайзанс, можно сказать, выиграл конкуренцию за место в воротах у Михаила Бурча. В сезоне-88 автозаводцы, несмотря на довольно высокое 8-е место (среди 26-ти команд) имели отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (пропускали лучане многовато, что и говорить, даже у тогда еще кировоградской «Звезды», финишировавшей аж 23-й, пропущено было меньше). А вот в сезоне-89 «Волынь» выиграла украинскую зону 2-й лиги, а существенный вклад в эту победу внес латвийский вратарь. Добавлю, что Лайзанс в том сезоне отыграл почти вдвое больше матчей, чем Бурч (впоследствии получивший славу вратаря-бомбардира). После Луцка в карьере Лайзанса были львовские «Карпаты». Собственно, в составе зелено-белых он также стал победителем украинской зоны 2-й лиги чемпионата СССР, а в дальнейшем успел дебютировать в чемпионате Украины. Украинский футбольный опыт пошел Лайзансу на пользу, ведь по возвращении в Латвию он на долгие годы стал голкипером национальной сборной.

Защитники: Андрейс Цыганикс (родился в 1997 г.), Леонид Островский (1936–2001), Каспарс Дубра (родился в 1990 г.), Виталийс Ягодинскис (родился в 1990 г.)

Слева в защите расположу Андрейса Цыганикса. Может, и немного времени он провел в составе «Зари», но мне запомнился прежде всего нечастой для игроков защитного амплуа аккуратностью: в первый свой сезон в составе луганского клуба с тогда еще запорожской пропиской он не получил ни одного предупреждения в матчах чемпионата страны, не говоря уже об удалениях. Учтите и то, что Андрейс в основном занимался именно оборонительными обязанностями и мало был замечен в креативе. В созидательном контексте могу вспомнить разве что матч последнего тура чемпионата Украины-2020/21 и в частности ювелирный навес латвийца со своего фланга на Александра Гладкого, который нападающий «Зари» ударом головой преобразовал в гол. Еще Цыганикс запомнился номером «97» на футболке согласно году своего рождения.

Пусть извинит меня наше время, однако применю расстановку с либеро, а не четыре защитника в линию. Может, и архаизм, но эта символическая сборная все же охватывает все времена. Кандидатура 3-кратного чемпиона СССР в составе масловского «Динамо» Леонида Островского для роли либеро подходит как нельзя лучше. Воспитанник «Даугавы» был непримиримым в борьбе, непревзойденным в отборе, мобильным в подстраховке, тактически дисциплинированным и был важным элементом тактического построения Виктора Маслова. «Я могу построить защиту так, что не только мяч, но и мышь к воротам не проскочит», – утверждал Маслов перед началом сеозона-67. И вот как раз уроженец Риги призван был следить за этой «мышью». Островский запомнился преимущественно сосредоточенностью на основных обязанностях, подчищая огрехи партнеров. За динамовский этап карьеры он забил всего один гол: открыл счет в выездном матче против минских одноклубников в сезоне-67, использовав ошибку кипера Анатолия Глухотко (того, кстати, сразу и заменили). Держу в руках программку того матча и обращаю внимание на разительное ее отличие от тогдашних киевских. Нет, дело не в русскоязычности этой рекламной продукции (в Киеве тогда программки издавались исключительно на украинском, к примеру, в Тбилиси – на грузинском, в Ереване – на армянском, а в Баку – на двух языках), а в надписи «50 лет» в правом верхнем углу на фоне красных флагов: мол, навстречу 50-летию Великого Октября (так адепты советской власти называли Октябрьский переворот 1917 г.). В белорусской столице и тогда старались донельзя подобострастно выслужиться перед метрополией. В постигровой карьере Островского были разные периоды: тренерская работа, нелегкий период дружбы с горькой, работа грузчиком, труд в Киево-Печерской лавре, возвращение к работе в футболе и др.

ФК Александрия. Каспарс Дубра

Наверное, если бы не война, то воспитанник рижского «Сконто» Каспарс Дубра и дальше защищал бы цвета «Александрии». В своем последнем на сегодня матче за этот украинский клуб в декабре 2021 г. он поставил победную точку. Латвиец воспользовался ошибкой минайца Игоря Гончара после подачи углового и не лишенным эстетики ударом в падении поразил ворота.

Основная специализация Виталийса Ягодинскиса – центрдеф. Однако при необходимости он может сыграть и правого защитника. Собственно, на эту дополнительную для него позицию я и поставлю воспитанника «Даугавы» в этой команде. В начале 2012 г. он переехал в Киев, где играл за вторую динамовскую команду, а потом был арендован ужгородской «Говерлой». В ее составе запомнился умелой игрой на 2-м этаже и голом головой в ворота «Металлиста» в сезоне-2014/15, когда вовремя откликнулся на навес Лукмана Аруны со стандарта.

Полузащитники: Валентинс Лобаневс (родился в 1971 г.), Евгенийс Космачевс (родился в 1988 г.), Арманд Зейберлиньш (родился в 1965 г.)

На месте опорника – Валентинс Лобаневс. Он представил запорожский «Металлург» в сборной Латвии во время финальной части Euro-2004. Запомнился его голевой успех в матче запорожцев против «Ворсклы–Нефтегаз» в сезоне-2003/04. Тогда латвийский легионер спас свою команду от поражения в матче соседей по турнирной таблице (оппоненты располагались на 12-м и 13-м местах), отличившись на 88-й минуте.

Евгенийс Космачевс присоединился к «Севастополю» во второй половине сезона-2011/12 (до этого у него была безуспешная попытка заключить контракт с запорожским «Металлургом»). И с первых матчей в составе крымского клуба проявил свои таланты. В частности, мастерски исполненный уроженцем Тукумса (нечастый случай, когда легионер из Латвии в Украине не является уроженцем столицы) штрафной в матче против алчевской «Стали» запал в память севастопольских болельщиков. Впрочем, на более чем половину сезона Космачевс в украинском клубе не задержался.

Арманд Зейберлиньш действовал в основном в центре полузащиты, однако при необходимости мог закрыть и позицию правого полузащитника. Продолжительное время он провел в луцком «Торпедо» (как раз застал период его переименования в «Волынь») во 2-й половине 1980-х под руководством Виталия Кварцяного, стал чемпионом УССР-89, в сезоне-90 попробовал свои силы в донецком «Шахтере» (хотя перед этим поговаривали об интересе к нему киевского «Динамо»), однако из-за задиристого характера и неуважения к спортивному режиму там не задержался, а на рубеже ХХ и ХХІ ст. уже более чем 30-летним ветераном вернулся в украинский футбол, немного поиграл за луцкий клуб и за запорожский «Металлург».

Нападающие: Андрейс Штолцерс (родился в 1974 г.), Марис Верпаковскис (родился в 1979 г.), Валерийс Семеновс (родился в 1958 г.)

По моему мнению, лучшим матчем Андрейса Штолцерса в составе «Шахтера» стала игра в сезоне-1999/00 против тернопольской «Нивы». Горняки тогда выиграли со счетом 5:0, Штолцерс отличился дублем и ассистом, а еще поединок запомнился голевым ударом скорпиона в исполнении Сергея Попова. В том же сезоне Штолцерс дважды расписался и в воротах донецкого «Металлурга»: сначала пробил вратаря мощным ударом с острого угла, а затем точным ударом с лета отреагировал на подачу с левого фланга. В конце ХХ в. Штолцерс трижды подряд становился в составе донетчан серебряными призером чемпионата Украины. Интересно, что в юном возрасте считался лучшим хоккеистом в Латвии среди сверстников, однако со временем сделал выбор в пользу футбола.

ФК Динамо. Марис Верпаковскис

Марис Верпаковскис, ныне являющийся высокопоставленным лицом в РФШ, является воспитанником лиепайского футбола. В конце 2003 г. заключил контракт с киевским «Динамо», а в 2004 г. он был назван лучшим игроком киевского клуба. Забивал «Трабзонспору» (после удара издалека незабвенного Валентина Белькевича кипер трабзонцев не удержал мяч, и Марис был первым на добивании) и «Реалу» (пройдя по левому флангу, сместился ближе к центру и неотразимо пробил правой в дальний угол), а также, что примечательно, родному лиепайскому «Металлургсу». В составе «Динамо» один раз стал чемпионом Украины и дважды поднимал над головой национальный кубок (в 2005 г. принимал участие в финальной игре против «Шахтера», закончившейся минимальной победой киевлян).

Невысокий быстрый форвард Валерийс Семеновс в сезоне-83 провел немало удачных матчей за СКА «Карпаты» (Львов). На его счету в частности победный гол в нелегком поединке со смоленской «Искрой» в присутствии без малого 25-тысячной аудитории (как тогда ходили на 1-ю лигу!). А в конце матча против никопольского «Колоса» Семеновс забил спасительный гол, который позволил львовянам свести матч к ничьей. Примечательно, что за время выступлений за украинский клуб Семеновс не был наказан ни одной желтой карточкой, не говоря уже о красных.

Тренер: Янис Скределис (1939–2019)

Конечно, украинские достижения гуру латвийского футбола не сравнимы с достижениями его соотечественников-коллег по другим видам спорта (Угис Крастиньш или Айнарс Багатскис). В начале 1990-х Скределис ненадолго возглавил запорожский «Металлург», однако ничего похожего на успехи у него добиться не получилось. Именно тогда его интервью были пронизаны ностальгией (это следует, в частности, из утверждений вроде «второй «Даугавы» уже никогда не будет»), и вскоре он вернулся на родину. Именно в родном краю у него как-то более рельефно прослеживалась жажда работы. Как там говорят: когда есть к чему-то охота, то кипит в руках работа. В Запорожье, к сожалению, у Яниса уже такого не наблюдалось. Своим основным достижением считал то, что его команда «играла в честный футбол». Какова его роль в подъеме латвийского футбола в начале XXI в., когда сборная квалифицировалась на Euro? Безусловно, свою основу того успеха он заложил, ведь в 1980-е существенно популяризировал футбол в Латвии, и ребятня потянулась в футбольные школы. Кстати, добавил бы к достижениям Скределиса то, что футбол создал достойную конкуренцию традиционно более популярному в Латвии хоккею (да и волейболу с баскетболом, чего уж там!). Однако не стал бы преувеличивать связь 1980-х с нулевыми. Как по мне, эти успехи не звенья одной цепи, а вполне самостоятельные образования. Однако уникальности тренерского таланта самородка из Илуксте я никак не отрицаю.

***

Полагаю, что нынешний подъем клубного латвийского футбола превосходит даже период середины 1980-х, когда «Даугава» была мощной. Нынешний РФШ побеждает «Аякс», несмотря на то, что январь для клубов из Латвии, мягко говоря, не самое оптимальное время с точки зрения набора игровых кондиций. И тем не менее… И уж никак не скажу, что киевляне выглядят безоговорочными фаворитами сегодняшнего поединка.

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Андрейс Цыганикс Каспарс Дубра Виталийс Ягодинскис Марис Верпаковскис
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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