Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Больше нет той команды, которая была 10 лет назад»
Лига Европы
29 января 2025, 13:26 |
1224
2

Экс-игрок Динамо: «Больше нет той команды, которая была 10 лет назад»

Марис Верпаковскис оценил игру украинских коллективов в еврокубках

29 января 2025, 13:26 |
1224
2
Экс-игрок Динамо: «Больше нет той команды, которая была 10 лет назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

30 января состоится матч восьмого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и латвийский РФШ.

Бывший игрок украинского клуба, а ныне генеральный директор РФШ, Марис Верпаковскис оценил выступление столичной команды в этом сезоне:

«Конечно, это совершенно другая команда по составу, но дело не в этом. Надо признать, что больше нет того «Динамо», которое было 10 или 15 лет назад. Из-за войны сложно пригласить таких сильных легионеров, как раньше. Финансовая ситуация также сильно ухудшилась.

Читая украинскую прессу, я вижу прогнозы, что после войны «Динамо» вернется на прежний уровень. На данный момент мы видим, что в еврокубках дела обстоят тяжело. На уровне чемпионата Украины «Динамо» выступает хорошо, лидирует в турнирной таблице. Интересно, что киевский клуб опережает «Шахтер», который успешно выступает в Лиге чемпионов», – поделился мнением Марис.

Обе команды потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Украинский клуб набрал один балл и замыкает турнирную таблицу Лиги Европы (36-е место). РФШ имеет в активе пять очков и разместился на 30-й позиции.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось в Гамбург на последний матч группового этапа Лиги Европы.

По теме:
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Необычный контракт. Подробности перехода экс-игрока Динамо в Александрию
«Таких было очень много». Сидорчук назвал лучших партнеров в Динамо
Лига Европы Динамо Киев Динамо - РФШ РФШ Рига Марис Верпаковскис
Микола Титюк Источник: Sportacentrs.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 2
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28 января 2025, 20:17 3
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ

За Родриго придется платить клаусулу

ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Футбол | 28.01.2025, 21:25
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 13:48
Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Футбол | 29.01.2025, 11:13
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
Шахтар успішнов виступає в Лізі Чемпіонів?))))
оце новина
хоча звичайно, якщо порівнювати з позорним виступом Динамо Київ в єврокубках цього сезону, тоді так - успішний
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 9
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 39
Теннис
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем