Экс-игрок Динамо: «Больше нет той команды, которая была 10 лет назад»

30 января состоится матч восьмого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и латвийский РФШ.

Бывший игрок украинского клуба, а ныне генеральный директор РФШ, Марис Верпаковскис оценил выступление столичной команды в этом сезоне:

«Конечно, это совершенно другая команда по составу, но дело не в этом. Надо признать, что больше нет того «Динамо», которое было 10 или 15 лет назад. Из-за войны сложно пригласить таких сильных легионеров, как раньше. Финансовая ситуация также сильно ухудшилась.

Читая украинскую прессу, я вижу прогнозы, что после войны «Динамо» вернется на прежний уровень. На данный момент мы видим, что в еврокубках дела обстоят тяжело. На уровне чемпионата Украины «Динамо» выступает хорошо, лидирует в турнирной таблице. Интересно, что киевский клуб опережает «Шахтер», который успешно выступает в Лиге чемпионов», – поделился мнением Марис.

Обе команды потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Украинский клуб набрал один балл и замыкает турнирную таблицу Лиги Европы (36-е место). РФШ имеет в активе пять очков и разместился на 30-й позиции.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось в Гамбург на последний матч группового этапа Лиги Европы.