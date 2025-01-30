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  4. Не Лига чемпионов. Степаненко назвал самый памятный матч за Шахтер
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 14:51 |
1085
1

Не Лига чемпионов. Степаненко назвал самый памятный матч за Шахтер

Тарас вспомнил дебютную игру в составе «горняков»

30 января 2025, 14:51 |
1085
1
Не Лига чемпионов. Степаненко назвал самый памятный матч за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, уже покинувший расположение «горняков», вспомнил самый памятный матч за свою карьеру в донецком клубе.

– А какой матч и какой гол стали для тебя самыми памятными? Понимаем, что многое всего было и очень сложно выбрать один вариант, тем не менее.

– Ну я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов – «Партизана». Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды «Шахтер», на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря чему я начал играть на высоком уровне.

– А самый памятный матч?

– Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с Таврией, мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я завоевал трофей и понял, что с этой командой я многое выиграю. Так и вышло.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Victor673256ua
Кажуть: Як зустрінеш рік, так його і проведеш. У Степаненка щось схоже. Розпочав з трофею, і чимало їх здобув
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