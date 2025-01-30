Не Лига чемпионов. Степаненко назвал самый памятный матч за Шахтер
Тарас вспомнил дебютную игру в составе «горняков»
Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, уже покинувший расположение «горняков», вспомнил самый памятный матч за свою карьеру в донецком клубе.
– А какой матч и какой гол стали для тебя самыми памятными? Понимаем, что многое всего было и очень сложно выбрать один вариант, тем не менее.
– Ну я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов – «Партизана». Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды «Шахтер», на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря чему я начал играть на высоком уровне.
– А самый памятный матч?
– Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с Таврией, мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я завоевал трофей и понял, что с этой командой я многое выиграю. Так и вышло.
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