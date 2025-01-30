ВИДЕО. «Шахтер – семья». Прощальное интервью Тараса Степаненко

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко попрощался с клубом. Футболист вспомнил яркие моменты своей карьеры в составе «горняков».

– Тарас, после матча с «Боруссией» ты официально попрощался с командой. Наверное, тебе сейчас непросто эмоционально, все-таки подевались своими ощущениями.

– Да, я сказал, что для меня это путешествие длиной в полжизни, а если брать мою футбольную карьеру, то путешествие во всю футбольную жизнь. Я очень счастлив, что в свое время меня пригласили в «Шахтер» – и я смог доказать, что это было не просто так. Я получил много трофеев с командой, но самое главное, что мы выстояли вместе в трудные времена. Поэтому я, скажем так, иду с чистым сердцем и чистой душой, от себя все, что мог, для этого клуба я сделал так же, как клуб сделал для меня. Конечно, хочу сказать большое спасибо президенту, генеральному директору и спортивному директору, работникам клуба – всему менеджменту, персоналу, рабочим базы, – потому что это люди, которых я знаю много-много лет. Так же ребята, с которыми я играл, все тренеры, которые были в «Шахтере». Оглядываясь назад, я могу только сказать, что для меня это было очень счастливое время.

– Почти 15 лет ты выступал за «Шахтер». Это огромный промежуток времени, действительно многое происходило. Какими эти годы в «Шахтере» тебе запомнились?

– Они всегда были яркими – с тех пор как я впервые приехал в Донецк, побывал на базе, на «Донбасс Арене», первая игра в Лиге чемпионов, первые трофеи. Также были и грустные времена, когда мы уехали из Донецка, путешествовали по разным городам Украины, не имея дома, полномасштабное вторжение, когда многие игроки-иностранцы уехали из команды и мы играли оставшимися с ребятами-украинцами, которые вернулись. И мы этот путь прошли вместе достойно, держались вместе. И, я же говорю, для меня это большая семья. И очень теплые чувства и эмоции всегда будут у меня в сердце, я буду всегда поддерживать эту команду и за нее болеть.

– А какой матч и какой гол стали для тебя самыми памятными? Понимаем, что многое всего было и очень сложно выбрать один вариант, тем не менее.

– Ну я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов – «Партизана». Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды «Шахтер», на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря чему я начал играть на высоком уровне.

– А самый памятный матч?

– Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с Таврией, мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я завоевал трофей и понял, что с этой командой я многое выиграю. Так и вышло.

– Сравни Тараса Степаненко, который так много лет назад еще молодым пришел в «Шахтер», и Тараса Степаненко, который сегодня покидает уже родной клуб.

– Скажу так, что в «Шахтере» я вырос не только как футболист, а самое главное, я считаю для себя как человек. Из такого очень эмоционального, агрессивного, конфликтного парня. Я смог учиться, расти и стал капитаном команды, показывающим своим примером молодым ребятам то, как нужно относиться к клубу, к тренировкам и играм. И я старался никогда не давать спуску, так сказать, и в первую очередь – не давать спуску себе. Потому что предъявлять претензии кому можно только после того, как предъявляешь их себе. Я очень надеюсь, что после того, как я уйду из клуба, меня запомнят человеком, который всегда был честным, всегда был искренним и трудолюбивым.

– Продолжи одним или несколькими словами: «Шахтер» для меня – это…

– Семья.

– Неотъемлемой частью этой «оранжево-черной» семьи есть наши болельщики, которые будут очень скучать по тебе. Что ты хочешь сказать им?

– Наши болельщики – они очень сильные люди, ведь мы знаем, что многих из них разбрасывало по разным частям света. Я хочу сказать вам, дорогие болельщики, что мы всегда играли, играем и «Шахтер» всегда будет играть для вас. Мы всегда о вас помним, несмотря на то, что не можем играть дома, все время путешествуем, но мы всегда с вами сердцем. Благодарю вас за эти годы, что мы прошли вместе. И я говорю только «до свидания», потому что жизнь намного длиннее спортивной карьеры, и мы никогда не знаем, что будет в будущем. Скажу так: я еще поиграю в футбол, а потом увидим.