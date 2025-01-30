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WTA
30 января 2025, 09:12 | Обновлено 30 января 2025, 09:56
345
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 30 января

В четверг на австрийские корты выйдут четыре украинки

30 января 2025, 09:12 | Обновлено 30 января 2025, 09:56
345
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 30 января
WTA. Даяна Ястремская

30 января на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В четверг на австрийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Людмила и Надежда Киченок.

Даяна и Элина проведут поединки 2-го раунда в одиночке, а сестры Киченок в одном дуэте сыграют матчи 1/4 финала в паре.

Расписание матчей украинок на 30 января

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [5] – Антония Ружич [Q]

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Элина Свитолина [2] – Анна Блинкова

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, 1/4 финала

Match Court 1. 5-й запуск (не ранее 20:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Катаржина Питер / Фанни Штоллар

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расписание Даяна Ястремская Элина Свитолина Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Линц Антония Ружич Анна Блинкова Катаржина Питер Фанни Штоллар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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