Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 30 января

30 января на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В четверг на австрийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Людмила и Надежда Киченок.

Даяна и Элина проведут поединки 2-го раунда в одиночке, а сестры Киченок в одном дуэте сыграют матчи 1/4 финала в паре.

Расписание матчей украинок на 30 января

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [5] – Антония Ружич [Q]

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Элина Свитолина [2] – Анна Блинкова

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, 1/4 финала

Match Court 1. 5-й запуск (не ранее 20:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Катаржина Питер / Фанни Штоллар