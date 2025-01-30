30.01.2025 15:00 - : -
Украина. Премьер лига30 января 2025, 10:30 |
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Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
30 января 2025, 10:30 |
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Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб Малишево из Косова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 30 января в 15:00 в Турции.
Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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