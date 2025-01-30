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Черноморец
30.01.2025 15:00 - : -
Малишево
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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 10:30 |
67
0

Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

30 января 2025, 10:30 |
67
0
Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 30 января в 15:00 в Турции.

Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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