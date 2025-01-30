Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во втором спарринге дня за Черноморец сыграли два новых легионера
Товарищеские матчи
Черноморец
30.01.2025 15:00 – FT 1 : 0
Малишево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 17:38 | Обновлено 30 января 2025, 18:36
431
1

Во втором спарринге дня за Черноморец сыграли два новых легионера

Одесситы одержали третью победу на сборах

30 января 2025, 17:38 | Обновлено 30 января 2025, 18:36
431
1
Во втором спарринге дня за Черноморец сыграли два новых легионера
Instagram. ФК Черноморець

Насыщенной оказалась программа сегодня, 30 января, для одесского «Черноморца». Утром моряки провели первый из двух запланированных спаррингов, в котором встречались с венгерской «Кишвардой», а во втором их соперником стал представитель чемпионата Косово – «Малишево».

В этом контрольном матче играла большая группа футболистов, участвовавших в утреннем спарринге. Однако следует отдать должное тем «морякам», которые выглядели достаточно прилично. Как стало известно Sport.ua, среди них было и два новых игрока-легионера, которые находятся в «Черноморце» на просмотре. Каждый из них сыграл по одному тайму, второй раз за день дав возможность тренерскому штабу определить уровень их мастерства.

Сам матч проходил в упорной борьбе, в которой более убедительно выглядели футболисты украинской команды. Правда, долгое время одесситам не удавалось использовать несколько удобных случаев для взятия ворот. Однако на 75-й минуте перехват мяча в центре поля привел к голу. В заключительной фазе контратаки Ярослав Кисиль с правого фланга сделал передачу на Артема Габелка в глубину штрафной, после чего тот сбросил мяч под удар Эмилю Мустафаеву. Тот мгновенно пробил по цели, открыв счет. Этот гол оказался единственным во встрече. 1:0 – третья победа «моряков» на турецком сборе. Причем в третий раз – над командой из Косово.

Товарищеский матч. 30 января. Турция.

Черноморец – Малишево (Косово) 1:0

Гол: Мустафаев (75).

Черноморец (1-й тайм): Вичный, Кратов, Лацабидзе, Кисель, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Шевцов, Пшеничнюк, Хобленко, Безбородько;

Черноморец (2-й тайм) Набит, Кисиль, Лацабидзе (Скиба, 58), Кратов, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Габелок, Хобленко (Ермаков, 58), Попов, Безбородько.

По теме:
«Быть на страже». Экс-защитник Динамо предупредил команду Шовковского
ВИДЕО. Как Интер Майами в серии пенальти товарищеский матч выиграл
ЯЩЕНКО: «Целостной игры у Шахтера не получилось, каждый играет свою партию»
Черноморец Одесса Малишево учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30 января 2025, 06:47 15
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Футбол | 30 января 2025, 16:24 13
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов

Клуб получит от УЕФА 41,3 млн евро

Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Футбол | 30.01.2025, 18:35
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Славик Круссер
Молодцы моряки💪
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 5
Бокс
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 1
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем