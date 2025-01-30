Во втором спарринге дня за Черноморец сыграли два новых легионера

Насыщенной оказалась программа сегодня, 30 января, для одесского «Черноморца». Утром моряки провели первый из двух запланированных спаррингов, в котором встречались с венгерской «Кишвардой», а во втором их соперником стал представитель чемпионата Косово – «Малишево».

В этом контрольном матче играла большая группа футболистов, участвовавших в утреннем спарринге. Однако следует отдать должное тем «морякам», которые выглядели достаточно прилично. Как стало известно Sport.ua, среди них было и два новых игрока-легионера, которые находятся в «Черноморце» на просмотре. Каждый из них сыграл по одному тайму, второй раз за день дав возможность тренерскому штабу определить уровень их мастерства.

Сам матч проходил в упорной борьбе, в которой более убедительно выглядели футболисты украинской команды. Правда, долгое время одесситам не удавалось использовать несколько удобных случаев для взятия ворот. Однако на 75-й минуте перехват мяча в центре поля привел к голу. В заключительной фазе контратаки Ярослав Кисиль с правого фланга сделал передачу на Артема Габелка в глубину штрафной, после чего тот сбросил мяч под удар Эмилю Мустафаеву. Тот мгновенно пробил по цели, открыв счет. Этот гол оказался единственным во встрече. 1:0 – третья победа «моряков» на турецком сборе. Причем в третий раз – над командой из Косово.

Товарищеский матч. 30 января. Турция.

Черноморец – Малишево (Косово) – 1:0

Гол: Мустафаев (75).

Черноморец (1-й тайм): Вичный, Кратов, Лацабидзе, Кисель, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Шевцов, Пшеничнюк, Хобленко, Безбородько;

Черноморец (2-й тайм) Набит, Кисиль, Лацабидзе (Скиба, 58), Кратов, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Габелок, Хобленко (Ермаков, 58), Попов, Безбородько.