Во втором спарринге дня за Черноморец сыграли два новых легионера
Одесситы одержали третью победу на сборах
Насыщенной оказалась программа сегодня, 30 января, для одесского «Черноморца». Утром моряки провели первый из двух запланированных спаррингов, в котором встречались с венгерской «Кишвардой», а во втором их соперником стал представитель чемпионата Косово – «Малишево».
В этом контрольном матче играла большая группа футболистов, участвовавших в утреннем спарринге. Однако следует отдать должное тем «морякам», которые выглядели достаточно прилично. Как стало известно Sport.ua, среди них было и два новых игрока-легионера, которые находятся в «Черноморце» на просмотре. Каждый из них сыграл по одному тайму, второй раз за день дав возможность тренерскому штабу определить уровень их мастерства.
Сам матч проходил в упорной борьбе, в которой более убедительно выглядели футболисты украинской команды. Правда, долгое время одесситам не удавалось использовать несколько удобных случаев для взятия ворот. Однако на 75-й минуте перехват мяча в центре поля привел к голу. В заключительной фазе контратаки Ярослав Кисиль с правого фланга сделал передачу на Артема Габелка в глубину штрафной, после чего тот сбросил мяч под удар Эмилю Мустафаеву. Тот мгновенно пробил по цели, открыв счет. Этот гол оказался единственным во встрече. 1:0 – третья победа «моряков» на турецком сборе. Причем в третий раз – над командой из Косово.
Товарищеский матч. 30 января. Турция.
Черноморец – Малишево (Косово) – 1:0
Гол: Мустафаев (75).
Черноморец (1-й тайм): Вичный, Кратов, Лацабидзе, Кисель, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Шевцов, Пшеничнюк, Хобленко, Безбородько;
Черноморец (2-й тайм) Набит, Кисиль, Лацабидзе (Скиба, 58), Кратов, потенциальный новичок, Шпорн, Мустафаев, Габелок, Хобленко (Ермаков, 58), Попов, Безбородько.
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