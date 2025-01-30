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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 14:59 | Обновлено 30 января 2025, 15:03
207
0

БОНДАРЬ – о Степаненко: «Ты – тот, на кого всегда можно положиться»

25-летний защитник поблагодарил капитана за выступления за «Шахтер»

30 января 2025, 14:59 | Обновлено 30 января 2025, 15:03
207
0
БОНДАРЬ – о Степаненко: «Ты – тот, на кого всегда можно положиться»
ФК Шахтар. Тарас Степаненко и Валерий Бондарь

Центрбек донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь обратился к Тарасу Степаненко, после обнародования информации об уходе капитана «горняков» из команды. Следующим клубом Тараса станет турецкий «Эюпспор».

25-летний футболист в сообщении подчеркнул, что Степаненко не просто лидер, но и человек, на которого равняются молодые игроки.

Каждая история рано или поздно завершается. Хочу от всего сердца выразить тебе, Тарас Степаненко, свою благодарность и уважение. Играть рядом с тобой было для меня большой честью и невероятным опытом. Ты – пример настоящего профессионала, человека с железным характером и лидерскими качествами, на которых держится команда.

Твоя самоотдача, умение вести за собой и преданность футболу вдохновляли всех нас. Ты – тот игрок, на которого всегда можно положиться, и человек, с которым приятно идти к общей цели.

Спасибо за твой вклад в каждую нашу победу и за все моменты на поле и вне его. Продолжай быть тем ориентиром, на который равняются молодые футболисты и все, кто понимает, что значит быть настоящим профессионалом.

Капитан, нам будет очень тебя не хватать.

Спасибо тебе, Николаевич, за все», – написал Бондарь.

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Источник: клубы УПЛ предложили Монзуль начать выставлять оценки судьям
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Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эюпспор Валерий Бондарь
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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