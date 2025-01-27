Рейтинг WTA. Свитолина догоняет Костюк. Сколько мест потеряла Ястремская?

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Australian Open 2025.

Чемпионка австралийского мейджора Мэдисон Киз впервые за 2 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Американка поднялась на 13 позиций и теперь идет 7-й.

Арина Соболенко не сумела защитить трофей в Мельбурне, проиграв в финале Киз. Несмотря на фиаско, Соболенко сохранила лидерство. Однако Ига Свентек подобралась вплотную – разрыв составляет всего 186 очков.

Остальные изменение в топ-10: Паула Бадоса поднялась на 10-е место, Джессика Пегула улучшила одну позицию и идет 6-й, Рыбакина поднялась на пятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина дошла до четвертьфинала в Мельбурне и поднялась с 27-й строчки на 24-ю.

Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк. Марта не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал, поэтому откатилась на 4 места назад.

Ангелина Калинина, которая вылетела в 1-м раунде мейджора, осталась на 48-й строчке. Ястремская не защитила очки за полуфинал в 2024 году, поэтому потеряла очень много позиций – 39. Даяна идет на 72-м месте.

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур на АО-2025 завершили выступления в 1/64 финала. Юлия потеряла 11 мест и теперь находится на 111-й строчке рейтинга, а Снигур улучшила 2 позиции – Дарья Снигур.

Анастасия Соболева в Мельбурне заявилась в квалификацию и проиграла в первом матче отбора. Она упала в рейтинге на 16 мест – 225-я строчка.

В рейтинге из украинок также опустились Леся Цуренко, Катариная Завацкая и Александра Олейникова.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

Людмила Киченок, которая перед стартом Aus Open занимала 5-ю строчку, после мейджора потеряла 5 позиций и сохранила место в топ-10 – она идет 10-я. Людмила на АО-2025 дошла до четвертьфинала, не сумев защитить прошлогодний финал.

Чемпионка слэма Тейлор Таунсенд поднялась в топ-3, а ее напарница Катерина Синякова сохранила лидерство.

Марта Костюк и Надежда Киченок на Открытом чемпионате Австралии дошли до четвертьфинала в разных тандемах и улучшили свои позиции – 39-я и 57-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

После австралийской серии можно кратко описать гонку WTA – лидером является Мэдисон Киз с 2554 очками. На счету американки также трофей пятисотника в Аделаиде.

Выше всех в гонке идет Элина Свитолина – 12-я. Но впереди еще весь сезон.

Гонка на Итоговый турнир WTA