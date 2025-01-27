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WTA
27 января 2025, 18:46 | Обновлено 27 января 2025, 19:14
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Рейтинг WTA. Свитолина догоняет Костюк. Сколько мест потеряла Ястремская?

Мэдисон Киз вернулась в топ-10, Людмила Киченок опустилась на 10-ю строчку в парном рейтинге

27 января 2025, 18:46 | Обновлено 27 января 2025, 19:14
880
0
Рейтинг WTA. Свитолина догоняет Костюк. Сколько мест потеряла Ястремская?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Australian Open 2025.

Чемпионка австралийского мейджора Мэдисон Киз впервые за 2 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Американка поднялась на 13 позиций и теперь идет 7-й.

Арина Соболенко не сумела защитить трофей в Мельбурне, проиграв в финале Киз. Несмотря на фиаско, Соболенко сохранила лидерство. Однако Ига Свентек подобралась вплотную – разрыв составляет всего 186 очков.

Остальные изменение в топ-10: Паула Бадоса поднялась на 10-е место, Джессика Пегула улучшила одну позицию и идет 6-й, Рыбакина поднялась на пятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина дошла до четвертьфинала в Мельбурне и поднялась с 27-й строчки на 24-ю.

Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк. Марта не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал, поэтому откатилась на 4 места назад.

Ангелина Калинина, которая вылетела в 1-м раунде мейджора, осталась на 48-й строчке. Ястремская не защитила очки за полуфинал в 2024 году, поэтому потеряла очень много позиций – 39. Даяна идет на 72-м месте.

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур на АО-2025 завершили выступления в 1/64 финала. Юлия потеряла 11 мест и теперь находится на 111-й строчке рейтинга, а Снигур улучшила 2 позиции – Дарья Снигур.

Анастасия Соболева в Мельбурне заявилась в квалификацию и проиграла в первом матче отбора. Она упала в рейтинге на 16 мест – 225-я строчка.

В рейтинге из украинок также опустились Леся Цуренко, Катариная Завацкая и Александра Олейникова.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

Людмила Киченок, которая перед стартом Aus Open занимала 5-ю строчку, после мейджора потеряла 5 позиций и сохранила место в топ-10 – она идет 10-я. Людмила на АО-2025 дошла до четвертьфинала, не сумев защитить прошлогодний финал.

Чемпионка слэма Тейлор Таунсенд поднялась в топ-3, а ее напарница Катерина Синякова сохранила лидерство.

Марта Костюк и Надежда Киченок на Открытом чемпионате Австралии дошли до четвертьфинала в разных тандемах и улучшили свои позиции – 39-я и 57-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

После австралийской серии можно кратко описать гонку WTA – лидером является Мэдисон Киз с 2554 очками. На счету американки также трофей пятисотника в Аделаиде.

Выше всех в гонке идет Элина Свитолина – 12-я. Но впереди еще весь сезон.

Гонка на Итоговый турнир WTA

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рейтинг WTA Australian Open 2025 Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула Мэдисон Киз Чжэн Циньвень Эмма Наварро Паула Бадоса Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко Юлия Стародубцева Анастасия Соболева Катарина Завацкая Александра Олейникова Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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