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WTA
02 мая 2024, 18:19 | Обновлено 02 мая 2024, 18:28
321
1

Стала известная первая финалистка большого турнира в Мадриде

Ига Свёнтек уверенно переиграла Мэдисон Киз

02 мая 2024, 18:19 | Обновлено 02 мая 2024, 18:28
321
1
Стала известная первая финалистка большого турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/2 финала полька переиграла американку Мэдисон Киз (№20 WTA).

Мадрид. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.

В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA). В прошлом году Ига дошла до финала.

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WTA Мадрид Мэдисон Киз Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Владимир Норчак
давно Іга українка?
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