WTA02 мая 2024, 18:19 | Обновлено 02 мая 2024, 18:28
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Стала известная первая финалистка большого турнира в Мадриде
Ига Свёнтек уверенно переиграла Мэдисон Киз
02 мая 2024, 18:19 | Обновлено 02 мая 2024, 18:28
321
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/2 финала полька переиграла американку Мэдисон Киз (№20 WTA).
Мадрид. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.
В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA). В прошлом году Ига дошла до финала.
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