Стала известная первая финалистка большого турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/2 финала полька переиграла американку Мэдисон Киз (№20 WTA).

Мадрид. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.

В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA). В прошлом году Ига дошла до финала.