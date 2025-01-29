30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.

Латвийский клуб РФШ Рига обыграл «Аякс» (1:0) и занимает 30-е место с 5 очками, но тоже не имеет шансов на попадание в топ-24.

Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.