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Лига Европы
Динамо Киев
30.01.2025 22:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2025, 06:29 | Обновлено 29 января 2025, 06:55
182
0

Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 22:00 матч последнего, 8-го тура Лиги Европы

29 января 2025, 06:29 | Обновлено 29 января 2025, 06:55
182
0
Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.

Латвийский клуб РФШ Рига обыграл «Аякс» (1:0) и занимает 30-е место с 5 очками, но тоже не имеет шансов на попадание в топ-24.

Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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