Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 22:00 матч последнего, 8-го тура Лиги Европы
30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.
Латвийский клуб РФШ Рига обыграл «Аякс» (1:0) и занимает 30-е место с 5 очками, но тоже не имеет шансов на попадание в топ-24.
Динамо Киев – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.
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