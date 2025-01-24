Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы
Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы.
В британском супердерби МЮ переиграл Рейнджерс, Бруну Фернандеш забил победный гол на 90+2 минуте.
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В этом туре 21 января киевское Динамо на выезде в Стамбурге сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3).
Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.
Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала
В плей-офф Лиги Европы вышли 15 команд:
- Лацио (19 очков) – путевка в 1/8 финала
- Айнтрахт, Атлетик (по 16)
- Манчестер Юнайтед (15)
- Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
- Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)
- Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)
- Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.
⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января
- 22:00. Айнтрахт – Ференцварош – 2:0
- 22:00. Эльфсборг – Ницца – 1:0
- 22:00. Лацио – Реал Сосьедад – 3:1
- 22:00. Лудогорец – Мидтьюлланд – 0:2
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1
- 22:00. ПАОК – Славия Прага – 2:0
- 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага – 2:1
- 22:00. РФШ – Аякс – 1:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2
|Айнтрахт Ф
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3
|Атлетик Бильбао
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4
|Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5
|Лион
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|6
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7
|Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|9
|Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18 - 14
|13
|10
|Будё-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|11
|Виктория Пльзень
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|12
|Олимпиакос Пирей
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|13
|Глазго Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|14
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|15
|Юнион Сент-Жилуаз
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|16
|Аякс
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|18
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|19
|Мидтьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|20
|Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|22
|Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11 - 12
|9
|23
|Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24
|Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|25
|Порту
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|26
|Твенте
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|27
|Брага
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|28
|Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|29
|Маккаби Тель-Авив
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|32
|Мальмё
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|33
|Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3 - 10
|3
|34
|Карабах
|7
|1
|0
|6
|6 - 17
|3
|35
|Ницца
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|36
|Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
📊 Инфографика
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