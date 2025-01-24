Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф

Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы.

В британском супердерби МЮ переиграл Рейнджерс, Бруну Фернандеш забил победный гол на 90+2 минуте.

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В этом туре 21 января киевское Динамо на выезде в Стамбурге сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3).

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала

В плей-офф Лиги Европы вышли 15 команд:

Лацио (19 очков) – путевка в 1/8 финала

Айнтрахт, Атлетик (по 16)

Манчестер Юнайтед (15)

Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)

Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)

Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)

Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

22:00. Айнтрахт – Ференцварош – 2:0

22:00. Эльфсборг – Ницца – 1:0

22:00. Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

22:00. Лудогорец – Мидтьюлланд – 0:2

22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1

22:00. ПАОК – Славия Прага – 2:0

22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага – 2:1

22:00. РФШ – Аякс – 1:0

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