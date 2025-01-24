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Лига Европы
24 января 2025, 00:40 | Обновлено 24 января 2025, 00:59
525
0

Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф

Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 00:40 | Обновлено 24 января 2025, 00:59
525
0
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы.

В британском супердерби МЮ переиграл Рейнджерс, Бруну Фернандеш забил победный гол на 90+2 минуте.

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В этом туре 21 января киевское Динамо на выезде в Стамбурге сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3).

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала

В плей-офф Лиги Европы вышли 15 команд:

  • Лацио (19 очков) – путевка в 1/8 финала
  • Айнтрахт, Атлетик (по 16)
  • Манчестер Юнайтед (15)
  • Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
  • Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)
  • Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)
  • Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

  • 22:00. Айнтрахт – Ференцварош – 2:0
  • 22:00. Эльфсборг – Ницца – 1:0
  • 22:00. Лацио – Реал Сосьедад – 3:1
  • 22:00. Лудогорец – Мидтьюлланд – 0:2
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1
  • 22:00. ПАОК – Славия Прага – 2:0
  • 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага – 2:1
  • 22:00. РФШ – Аякс – 1:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 7 6 1 0 17 - 4 19
2 Айнтрахт Ф 7 5 1 1 14 - 8 16
3 Атлетик Бильбао 7 5 1 1 12 - 6 16
4 Манчестер Юнайтед 7 4 3 0 14 - 9 15
5 Лион 7 4 2 1 15 - 7 14
6 Тоттенхэм 7 4 2 1 14 - 9 14
7 Андерлехт 7 4 2 1 11 - 8 14
8 ФКСБ 7 4 2 1 10 - 7 14
9 Галатасарай 7 3 4 0 18 - 14 13
10 Будё-Глимт 7 4 1 2 13 - 10 13
11 Виктория Пльзень 7 3 3 1 12 - 9 12
12 Олимпиакос Пирей 7 3 3 1 6 - 3 12
13 Глазго Рейнджерс 7 3 2 2 14 - 9 11
14 АЗ Алкмаар 7 3 2 2 10 - 9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз 7 3 2 2 7 - 6 11
16 Аякс 7 3 1 3 14 - 7 10
17 ПАОК 7 3 1 3 12 - 8 10
18 Реал Сосьедад 7 3 1 3 11 - 9 10
19 Мидтьюлланд 7 3 1 3 7 - 7 10
20 Эльфсборг 7 3 1 3 9 - 11 10
21 Рома 7 2 3 2 8 - 6 9
22 Ференцварош 7 3 0 4 11 - 12 9
23 Фенербахче 7 2 3 2 7 - 9 9
24 Бешикташ 7 3 0 4 10 - 14 9
25 Порту 7 2 2 3 12 - 11 8
26 Твенте 7 1 4 2 7 - 9 7
27 Брага 7 2 1 4 8 - 12 7
28 Хоффенхайм 7 1 3 3 7 - 11 6
29 Маккаби Тель-Авив 7 2 0 5 8 - 16 6
30 РФШ 7 1 2 4 6 - 12 5
31 Славия Прага 7 1 1 5 5 - 9 4
32 Мальмё 7 1 1 5 8 - 15 4
33 Лудогорец 7 0 3 4 3 - 10 3
34 Карабах 7 1 0 6 6 - 17 3
35 Ницца 7 0 2 5 6 - 15 2
36 Динамо Киев 7 0 1 6 4 - 18 1
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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