Огненная концовка. Манчестер Юнайтед не без проблем одолел Рейнджерс

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Команды играли на Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Английский гранд доминировал на поле и создавал достаточно моментов, но единственный свой гол в основное время «красные дьяволы» увидели после того, как вратарь гостей Джек Батленд забил в свои ворота после подачи с угла поля. Стоит отметить, что шотландский коллектив также периодически создавал грозы у ворот соперника и в концовке матча это конвертировалось забитый гол Дессерса. Хозяев поля спас Бруно Фернандеш, забивший на 2 добавленной ко второму тайму минуте, тем самым вырвав победу для «манкунианцев».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 15 очков, занимает четвертое место. «Рейнджерс» набрал 11 пунктов и занимает 13-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1

Голы: Батленд, 52 (автогол), Фернандеш. 90+2 – Дессерс, 87

Предупреждения: Жефте, 80

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Мартинес. де Лигт (Магвайер, 80), Йоро (Маласия, 55), Далот, Фернандеш, Коллиер (Угарте, 73), Диалло, Гарначо, Эриксен (Мейну, 74), Зиркзе (Хойлунд, 82)

Рейнджерс: Батленд, Жефте, Проппер, Балогун (Райс, 46), Тавернье, Раскин. Баррон (Маккосленд), Йилмаз (Кинг,90), Байрами (Дессерс, 71), Черни (Кертис, 60), Игамане

Фото матча: