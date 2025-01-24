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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
23.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
24 января 2025, 00:00 | Обновлено 24 января 2025, 00:08
197
6

Огненная концовка. Манчестер Юнайтед не без проблем одолел Рейнджерс

Английский коллектив вырвал победу на 90+2 минуте

24 января 2025, 00:00 | Обновлено 24 января 2025, 00:08
197
6
Огненная концовка. Манчестер Юнайтед не без проблем одолел Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Команды играли на Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Английский гранд доминировал на поле и создавал достаточно моментов, но единственный свой гол в основное время «красные дьяволы» увидели после того, как вратарь гостей Джек Батленд забил в свои ворота после подачи с угла поля. Стоит отметить, что шотландский коллектив также периодически создавал грозы у ворот соперника и в концовке матча это конвертировалось забитый гол Дессерса. Хозяев поля спас Бруно Фернандеш, забивший на 2 добавленной ко второму тайму минуте, тем самым вырвав победу для «манкунианцев».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 15 очков, занимает четвертое место. «Рейнджерс» набрал 11 пунктов и занимает 13-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1

Голы: Батленд, 52 (автогол), Фернандеш. 90+2 – Дессерс, 87

Предупреждения: Жефте, 80

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Мартинес. де Лигт (Магвайер, 80), Йоро (Маласия, 55), Далот, Фернандеш, Коллиер (Угарте, 73), Диалло, Гарначо, Эриксен (Мейну, 74), Зиркзе (Хойлунд, 82)

Рейнджерс: Батленд, Жефте, Проппер, Балогун (Райс, 46), Тавернье, Раскин. Баррон (Маккосленд), Йилмаз (Кинг,90), Байрами (Дессерс, 71), Черни (Кертис, 60), Игамане

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 6
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PUMA
Главные разочарование в ЛЕ это ДК,Ницца,(Славия ,тут вообще чуть ли не главный фаворит был  на выход),смотря на  восьмое место где обосновалось Стяуе хотеться плакать 
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0
Tower Bridge
Быстро Магуайр реабилитировался.
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0
T-800
хотя Юнайтед и сам может попасть в ЛЧ, выиграв ЛЕ, болтаясь между АПЛ и чемпионшипом))
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-2
T-800
А) Сити могут не попасть в плей-офф ЛЧ
(текущее 25-е)
Б) Сити могут занять 5-е место в АПЛ
но В) Юнайтед невольно может сыграть на руку соседям, выведя их в ЛЧ 2025-2026 п.с.
похоже Англия отрывается от Португалии за доп. слот от УЕФА в главный турнир старого Света!!!
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-2
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