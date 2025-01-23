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Лига Европы
РФШ
23.01.2025 22:00 - : -
Аякс
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Лига Европы
23 января 2025, 19:45 | Обновлено 23 января 2025, 19:48
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 23 января. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги Европы

23 января 2025, 19:45 | Обновлено 23 января 2025, 19:48
123
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 23 января. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 16 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

  • 21.01. Галатасарай – Динамо – 3:3
  • 22.01. Бешикташ – Атлетик Бильбао – 4:1
  • 19:45. АЗ Алкмаар – Рома
  • 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив
  • 19:45. Виктория Пльзень – Андерлехт
  • 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм
  • 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа)
  • 19:45. Мальме – Твенте
  • 19:45. Порту – Олимпиакос
  • 19:45. Фенербахче – Лион
  • 22:00. Айнтрахт – Ференцварош
  • 22:00. Эльфсборг – Ницца
  • 22:00. Лацио – Реал Сосьедад
  • 22:00. Лудогорец – Мидтьюлланд
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
  • 22:00. ПАОК – Славия Прага
  • 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага
  • 22:00. РФШ – Аякс

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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