Лига Европы23 января 2025, 19:45 | Обновлено 23 января 2025, 19:48
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 23 января. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги Европы
23 января 2025, 19:45 | Обновлено 23 января 2025, 19:48
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Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 16 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января
- 21.01. Галатасарай – Динамо – 3:3
- 22.01. Бешикташ – Атлетик Бильбао – 4:1
- 19:45. АЗ Алкмаар – Рома
- 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив
- 19:45. Виктория Пльзень – Андерлехт
- 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм
- 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа)
- 19:45. Мальме – Твенте
- 19:45. Порту – Олимпиакос
- 19:45. Фенербахче – Лион
- 22:00. Айнтрахт – Ференцварош
- 22:00. Эльфсборг – Ницца
- 22:00. Лацио – Реал Сосьедад
- 22:00. Лудогорец – Мидтьюлланд
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
- 22:00. ПАОК – Славия Прага
- 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага
- 22:00. РФШ – Аякс
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
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