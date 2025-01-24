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Лига Европы
РФШ
23.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Аякс
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Лига Европы
24 января 2025, 02:25 | Обновлено 24 января 2025, 02:37
132
0

РФШ – Аякс – 1:0. Латвийская сенсация. Видео гола и обзор матча

Латвийская команда будущий соперник киевского «Динамо»

24 января 2025, 02:25 | Обновлено 24 января 2025, 02:37
132
0
РФШ – Аякс – 1:0. Латвийская сенсация. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «РФШ» и «Аяксом».

Команды играли на Даугава в Риге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на то, что «Аякс» был безоговорочным фаворитом в этой паре, хозяева поля смогли сотворить сенсацию.

Игроки «РФШ» держались до 78-й минуты, а затем сумели поймать соперника на контратаке. В итоге все попытки «Аякса» сравнять счет оказались тщетными.

В турнирной таблице «РФШ», имея в своем активе 5 очков, занимает 30-е место. «Аякс» набрал 10 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

РФШ – Аякс – 1:0

Гол: Маркхиев, 78

Предупреждения: Маркхиев, 37, Савалниекс, 54, Панич, 67 - ван ден Бумен, 83

РФШ: Ондоа, Одишариа, Липучек, Пренга Нийе, Савальниекс, Зеленковс, Панич, Маркхиев, Икауниекс, Коуадио (Лемайч, 61)

Аякс: Пасвер, Баас, Ругани, Шутало, Гааи (Бергейс, 61), Тейлор, (ван ден Бумен, 81), Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс (Акпом, 73), Бробби (Вегхорст, 61), Траоре (Расмунсен, 81).

Видео гола и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Мархиев (РФШ).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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