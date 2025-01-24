В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «РФШ» и «Аяксом».

Команды играли на Даугава в Риге.

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Несмотря на то, что «Аякс» был безоговорочным фаворитом в этой паре, хозяева поля смогли сотворить сенсацию.

Игроки «РФШ» держались до 78-й минуты, а затем сумели поймать соперника на контратаке. В итоге все попытки «Аякса» сравнять счет оказались тщетными.

В турнирной таблице «РФШ», имея в своем активе 5 очков, занимает 30-е место. «Аякс» набрал 10 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

РФШ – Аякс – 1:0

Гол: Маркхиев, 78

Предупреждения: Маркхиев, 37, Савалниекс, 54, Панич, 67 - ван ден Бумен, 83

РФШ: Ондоа, Одишариа, Липучек, Пренга Нийе, Савальниекс, Зеленковс, Панич, Маркхиев, Икауниекс, Коуадио (Лемайч, 61)

Аякс: Пасвер, Баас, Ругани, Шутало, Гааи (Бергейс, 61), Тейлор, (ван ден Бумен, 81), Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс (Акпом, 73), Бробби (Вегхорст, 61), Траоре (Расмунсен, 81).

Видео гола и обзор матча