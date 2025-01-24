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Лига Европы
РФШ
23.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Аякс
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Лига Европы
24 января 2025, 00:21 | Обновлено 24 января 2025, 01:07
309
2

Сенсация в Риге. РФШ дома одолел Аякс

Латвийский коллектив с минимальным счетом разобрался с «аяксидами»

24 января 2025, 00:21 | Обновлено 24 января 2025, 01:07
309
2
Сенсация в Риге. РФШ дома одолел Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. РФШ

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «РФШ» и «Аяксом».

Команды играли на Даугава в Риге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля неожиданно одолели более статусных гостей, хотя нидерландский коллектив не раз мог как минимум сравнять счет. Гол Маркхиева на 78-й минуте стал спонсором одной из главных сенсаций 7-го тура Лиги Европы.

В турнирной таблице «РФШ», имея в своем активе 5 очков, занимает 30-е место. «Аякс» набрал 10 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

РФШ – Аякс – 1:0

Гол: Маркхиев, 78

Предупреждения: Маркхиев, 37, Савалниекс, 54, Панич, 67 – ван ден Бумен, 83

РФШ: Ондоа, Одишариа, Липучек, Пренга Нийе, Савальниекс, Зеленковс, Панич, Маркхиев, Икауниекс, Коуадио (Лемайч, 61)

Аякс: Пасвер, Баас, Ругани, Шутало, Гааи (Бергейс, 61), Тейлор (ван ден Бумен, 81), Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс (Акпом, 73), Бробби (Вегхорст, 61), Траоре (Расмунсен, 81)

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Iigor6583
Латвійці молодці. Аякс, це ференцварош.
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