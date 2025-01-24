Сенсация в Риге. РФШ дома одолел Аякс
Латвийский коллектив с минимальным счетом разобрался с «аяксидами»
В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «РФШ» и «Аяксом».
Команды играли на Даугава в Риге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Хозяева поля неожиданно одолели более статусных гостей, хотя нидерландский коллектив не раз мог как минимум сравнять счет. Гол Маркхиева на 78-й минуте стал спонсором одной из главных сенсаций 7-го тура Лиги Европы.
В турнирной таблице «РФШ», имея в своем активе 5 очков, занимает 30-е место. «Аякс» набрал 10 пунктов и занимает 16-ю позицию.
Лига Европы. 7-й тур
РФШ – Аякс – 1:0
Гол: Маркхиев, 78
Предупреждения: Маркхиев, 37, Савалниекс, 54, Панич, 67 – ван ден Бумен, 83
РФШ: Ондоа, Одишариа, Липучек, Пренга Нийе, Савальниекс, Зеленковс, Панич, Маркхиев, Икауниекс, Коуадио (Лемайч, 61)
Аякс: Пасвер, Баас, Ругани, Шутало, Гааи (Бергейс, 61), Тейлор (ван ден Бумен, 81), Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс (Акпом, 73), Бробби (Вегхорст, 61), Траоре (Расмунсен, 81)
Фото матча:
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