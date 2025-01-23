Таблица и анонс дня Лиги Европы. МЮ и Рейнджерс проведут британское дерби

Вечером 22 января состоятся 16 матчей 7-го тура Лиги Европы.

Центральным поединком игрового дня будет британское дерби между английским Манчестер Юнайтед и шотландским Рейнджерс.

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21 января киевское «Динамо» на выезде в Стамбурге сыграло вничью матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3). Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

22 января Бешикташ переиграл Атлетик Бильбао со счетом 4:1 и набрал 9 очков. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.

Лидируют в турнире: Лацио, Атлетик (по 16 очков), Андерлехт (14), Лион, Галатасарай, Айнтрахт (по 13), МЮ (по 12).

Эти 7 клубов за два тура до конца досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии плей-офф.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

21.01. Галатасарай – Динамо – 3:3

22.01. Бешикташ – Атлетик Бильбао – 4:1

19:45. АЗ Алкмаар – Рома

19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив

19:45. Віктория Пльзень – Андерлехт

19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм

19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа)

19:45. Мальме – Твенте

19:45. Порту – Олимпиакос

19:45. Фенербахче – Лион

22:00. Айнтрахт – Ференцварош

22:00. Эльфсборг – Ницца

22:00. Лацио – Реал Сосьєдад

22:00. Лудогорец – Мідтьюлланд

22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс

22:00. ПАОК – Славия Прага

22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага

22:00. РФШ – Аякс

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