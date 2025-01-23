Таблица и анонс дня Лиги Европы. МЮ и Рейнджерс проведут британское дерби
22 января состоятся 16 матчей 7-го тура Лиги Европы
Вечером 22 января состоятся 16 матчей 7-го тура Лиги Европы.
Центральным поединком игрового дня будет британское дерби между английским Манчестер Юнайтед и шотландским Рейнджерс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
21 января киевское «Динамо» на выезде в Стамбурге сыграло вничью матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3). Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.
Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.
22 января Бешикташ переиграл Атлетик Бильбао со счетом 4:1 и набрал 9 очков. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.
Лидируют в турнире: Лацио, Атлетик (по 16 очков), Андерлехт (14), Лион, Галатасарай, Айнтрахт (по 13), МЮ (по 12).
Эти 7 клубов за два тура до конца досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии плей-офф.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.
⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января
- 21.01. Галатасарай – Динамо – 3:3
- 22.01. Бешикташ – Атлетик Бильбао – 4:1
- 19:45. АЗ Алкмаар – Рома
- 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив
- 19:45. Віктория Пльзень – Андерлехт
- 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм
- 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа)
- 19:45. Мальме – Твенте
- 19:45. Порту – Олимпиакос
- 19:45. Фенербахче – Лион
- 22:00. Айнтрахт – Ференцварош
- 22:00. Эльфсборг – Ницца
- 22:00. Лацио – Реал Сосьєдад
- 22:00. Лудогорец – Мідтьюлланд
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
- 22:00. ПАОК – Славия Прага
- 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага
- 22:00. РФШ – Аякс
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2
|Атлетик Бильбао
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3
|Андерлехт
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5
|Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18 - 14
|13
|6
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|7
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|12 - 8
|12
|8
|Глазго Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|9
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|12
|Реал Сосьедад
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13
|Будё-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15
|Олимпиакос Пирей
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16
|Ференцварош
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|17
|Виктория Пльзень
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|18
|Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|19
|Порту
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|20
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|21
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|22
|Фенербахче
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|24
|Мидтьюлланд
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|25
|Эльфсборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|26
|Брага
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|27
|Хоффенхайм
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|28
|Маккаби Тель-Авив
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|30
|Твенте
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|31
|Мальмё
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|32
|Лудогорец
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|33
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|35
|Ницца
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|36
|Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира считает, что Тайсон вернется ради боя с Джошуа
Алексей Сливченко анализирует вчерашнюю победу «горняков» в Лиге чемпионов над французами