Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица и анонс дня Лиги Европы. МЮ и Рейнджерс проведут британское дерби
Лига Европы
23 января 2025, 16:00 | Обновлено 23 января 2025, 16:15
262
0

Таблица и анонс дня Лиги Европы. МЮ и Рейнджерс проведут британское дерби

22 января состоятся 16 матчей 7-го тура Лиги Европы

23 января 2025, 16:00 | Обновлено 23 января 2025, 16:15
262
0
Таблица и анонс дня Лиги Европы. МЮ и Рейнджерс проведут британское дерби

Вечером 22 января состоятся 16 матчей 7-го тура Лиги Европы.

Центральным поединком игрового дня будет британское дерби между английским Манчестер Юнайтед и шотландским Рейнджерс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

21 января киевское «Динамо» на выезде в Стамбурге сыграло вничью матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3). Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

22 января Бешикташ переиграл Атлетик Бильбао со счетом 4:1 и набрал 9 очков. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.

Лидируют в турнире: Лацио, Атлетик (по 16 очков), Андерлехт (14), Лион, Галатасарай, Айнтрахт (по 13), МЮ (по 12).

Эти 7 клубов за два тура до конца досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии плей-офф.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

  • 21.01. Галатасарай – Динамо – 3:3
  • 22.01. Бешикташ – Атлетик Бильбао – 4:1
  • 19:45. АЗ Алкмаар – Рома
  • 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив
  • 19:45. Віктория Пльзень – Андерлехт
  • 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм
  • 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа)
  • 19:45. Мальме – Твенте
  • 19:45. Порту – Олимпиакос
  • 19:45. Фенербахче – Лион
  • 22:00. Айнтрахт – Ференцварош
  • 22:00. Эльфсборг – Ницца
  • 22:00. Лацио – Реал Сосьєдад
  • 22:00. Лудогорец – Мідтьюлланд
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
  • 22:00. ПАОК – Славия Прага
  • 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Брага
  • 22:00. РФШ – Аякс

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 6 5 1 0 14 - 3 16
2 Атлетик Бильбао 7 5 1 1 12 - 6 16
3 Андерлехт 6 4 2 0 11 - 6 14
4 Лион 6 4 1 1 15 - 7 13
5 Галатасарай 7 3 4 0 18 - 14 13
6 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 12 - 8 13
7 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 12 - 8 12
8 Глазго Рейнджерс 6 3 2 1 13 - 7 11
9 Тоттенхэм 6 3 2 1 11 - 7 11
10 ФКСБ 6 3 2 1 7 - 5 11
11 Аякс 6 3 1 2 14 - 6 10
12 Реал Сосьедад 6 3 1 2 10 - 6 10
13 Будё-Глимт 6 3 1 2 10 - 9 10
14 Рома 6 2 3 1 8 - 5 9
15 Олимпиакос Пирей 6 2 3 1 5 - 3 9
16 Ференцварош 6 3 0 3 11 - 10 9
17 Виктория Пльзень 6 2 3 1 10 - 9 9
18 Бешикташ 7 3 0 4 10 - 14 9
19 Порту 6 2 2 2 12 - 10 8
20 АЗ Алкмаар 6 2 2 2 9 - 9 8
21 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 2 2 5 - 5 8
22 Фенербахче 6 2 2 2 7 - 9 8
23 ПАОК 6 2 1 3 10 - 8 7
24 Мидтьюлланд 6 2 1 3 5 - 7 7
25 Эльфсборг 6 2 1 3 8 - 11 7
26 Брага 6 2 1 3 7 - 10 7
27 Хоффенхайм 6 1 3 2 5 - 8 6
28 Маккаби Тель-Авив 6 2 0 4 7 - 13 6
29 Славия Прага 6 1 1 4 5 - 7 4
30 Твенте 6 0 4 2 4 - 7 4
31 Мальмё 6 1 1 4 6 - 12 4
32 Лудогорец 6 0 3 3 3 - 8 3
33 Карабах 6 1 0 5 4 - 14 3
34 РФШ 6 0 2 4 5 - 12 2
35 Ницца 6 0 2 4 6 - 14 2
36 Динамо Киев 7 0 1 6 4 - 18 1
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Динамо Киев – Лапи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Капитан грузинского клуба попал в заявку Динамо на товарищеский матч
ВИДЕО. Волошин увеличил преимущество Динамо в товарищеском матче
Лига Европы статистические расклады выбор редакции Галатасарай Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Динамо Киев Твенте Андерлехт Фенербахче Бешикташ Олимпиакос Пирей Хоффенхайм ПАОК Глазго Рейнджерс Ницца Брага Мидтьюлланд Мальме Эльфсборг Карабах Агдам Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Ференцварош Реал Сосьедад Маккаби Тель-Авив Славия Прага Лудогорец Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Лион Лацио Порту РФШ Рига Юнион Сен-Жилуаз Галатасарай - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
Бокс | 22 января 2025, 18:48 0
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»

Бывший чемпион мира считает, что Тайсон вернется ради боя с Джошуа

Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Футбол | 23 января 2025, 11:52 17
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест

Алексей Сливченко анализирует вчерашнюю победу «горняков» в Лиге чемпионов над французами

Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Футбол | 22.01.2025, 21:42
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 23.01.2025, 16:28
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Бокс | 22.01.2025, 22:59
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
22.01.2025, 09:46 1
Футбол
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 9
Футбол
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 11
Бокс
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем