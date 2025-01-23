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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
23.01.2025 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
23 января 2025, 02:33 | Обновлено 23 января 2025, 02:34
13
0

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 23 января в 22:00 по Киеву

23 января 2025, 02:33 | Обновлено 23 января 2025, 02:34
13
0
Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

23 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 7-го тура Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Рейнджерс Глазго». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда в прошлом сезоне проваливалась и в Лиге чемпионов, и в АПЛ. Но все же напоследок было взято кубок, что позволило сейчас получить пропуск в Лигу Европы. При этом довольно ожидаемо клуб не смог прибавить при тен Хаге в новом цикле. Правда, нельзя сказать, что манкунианцы как-то прибавили и после долгожданной отставки Эрика. Сменивший голландца Рубен Аморим в основном разочаровывает. Но при этом были и яркие успехи, пусть и с оговорками. В АПЛ вырвали волевую победу дома над Сити в дерби, в кубке, по пенальти, выбили Арсенал. И Лига Европы остается турниров, где можно добиться успеха. Там англичане, кстати, пока не проигрывали. Начав с ничьих, при тен Хаге, с Твенте, Порту и Фенербахче, потом красные дьяволы обыграли ПАОК, Буде-Глимт и Викторию Пльзень.

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Рейнджерс Глазго

Клуб находится на внутренней арене свою очевидную нишу. Они вторые в Шотландии - выше поднялись в новейшей истории только раз, при Джеррарде. Но Стивен после того ушел, и светло-синие все время оставались за спиной у соседнего Селтика. Да и сейчас они отстали заметно от врага, впрочем, нарастив отрыв от остальных. Еще и в финале Кубка Лиги страны, пусть и по пенальти, ему недавно проиграли. Так что можно сделать для себя приоритетом именно Лигу Европы, если уж в более статусную Лигу чемпионов шотландцев не пустило киевское Динамо. В прошедших 6 матчах Рейджерс выигрывал строго каждый второй поединок, с Мальме, ФКСБ и Ниццей. При этом проиграли только Лиону, 1:4 дома, при ничьих с Олимпиакосом и Тоттенхэмом.

Статистика личных встреч

В 2003-м и 2010-м команды играли в Лиге чемпионов. МЮ выиграл трижды, но единственную ничью шотландцы взяли на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе англичан. Но они не лишены проблем в обороне, а для гостей такой вояж - особая мотивация. Ставим на итоговые обе забьют (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
23 января 2025 -
22:00
Глазго Рейнджерс
Обе забьют 1.77 Сделать ставку
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Глазго Рейнджерс Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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