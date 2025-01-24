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Манчестер Юнайтед
23.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
24 января 2025, 02:50 |
76
0

Рубен АМОРИМ: «Задача выиграть Лигу Европы»

Главный тренер хочет выиграть трофей

24 января 2025, 02:50 |
76
0
Рубен АМОРИМ: «Задача выиграть Лигу Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:1) в матче 7-го тура Лиги Европы.

«Конечно, победа есть победа. Я не могу сказать, что всем доволен, но команда все же достигла нужного результата. У меня есть вопросы к игрокам относительно момента с пропущенным голом, ведь мы не должны были допускать такой ошибки. Хорошо, что в итоге нам удалось вырвать победу.

Лига Европы все же – это не АПЛ. Здесь у нас больше возможностей контролировать игру, и мы можем работать над улучшением качества нашей игры. Важно, чтобы команда смогла демонстрировать свой футбол.

Наша цель сейчас – побеждать в каждом матче. Что касается задач? Мы стремимся выиграть Лигу Европы.

Мы наблюдаем прогресс в нашей игре и будем продолжать работать дальше», – сказал Рубен Аморим.

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Манчестер Юнайтед Глазго Рейнджерс Лига Европы Сирил Дессерс Рубен Аморим
Олександр Сільченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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