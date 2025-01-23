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Лига Европы
Виктория Пльзень
23.01.2025 19:45 – FT 2 : 0
Андерлехт
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Лига Европы
23 января 2025, 21:54 | Обновлено 23 января 2025, 22:34
866
0

Первый блок матчей Лиги Европы. Отмененный гол Яремчука, грубый фол Довбика

Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы

23 января 2025, 21:54 | Обновлено 23 января 2025, 22:34
866
0
Первый блок матчей Лиги Европы. Отмененный гол Яремчука, грубый фол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы.

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Форвард волков Артем Довбик нанес травму сопернику и получил желтую карточку. Украинский нападающий на 19-й минуте матча в борьбе за мяч ударил локтем защитника нидерландской команды Ваутера Гуса, после чего тот упал на газон.

У футболиста АЗ началось кровотечение из носа, которое остановили медики. Арбитр после этого эпизода показал украинцу желтую карточку. Немногим ранее Гус жестко действовал против Артема. В перерыве коуч Ромы Клаудио Раньери заменил Артема Довбика на Матиаса Суле.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за Олимпиакос на 90-й минуте матче против Порту (1:0) и даже отправил мяч в сетку ворот соперника, но судьи не засчитали гол из-за офсайда.

Украинский футболист Алексей Кащук провел 81 минуту в матче Карабаха против ФКСБ (Стяуа), после чего был заменен, а его команда проиграла (2:3).

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

  • 19:45. АЗ Алкмаар – Рома – 1:0
  • 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1
  • 19:45. Виктория Пльзень – Андерлехт – 2:0
  • 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3
  • 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3
  • 19:45. Мальме – Твенте – 2:3
  • 19:45. Порту – Олимпиакос – 0:1
  • 19:45. Фенербахче – Лион – 0:0

📊 Инфографика

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 6 5 1 0 14 - 3 16
2 Атлетик Бильбао 7 5 1 1 12 - 6 16
3 Лион 7 4 2 1 15 - 7 14
4 Тоттенхэм 7 4 2 1 14 - 9 14
5 Андерлехт 7 4 2 1 11 - 8 14
6 ФКСБ 7 4 2 1 10 - 7 14
7 Галатасарай 7 3 4 0 18 - 14 13
8 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 12 - 8 13
9 Будё-Глимт 7 4 1 2 13 - 10 13
10 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 12 - 8 12
11 Виктория Пльзень 7 3 3 1 12 - 9 12
12 Олимпиакос Пирей 7 3 3 1 6 - 3 12
13 Глазго Рейнджерс 6 3 2 1 13 - 7 11
14 АЗ Алкмаар 7 3 2 2 10 - 9 11
15 Аякс 6 3 1 2 14 - 6 10
16 Реал Сосьедад 6 3 1 2 10 - 6 10
17 Рома 7 2 3 2 8 - 6 9
18 Ференцварош 6 3 0 3 11 - 10 9
19 Фенербахче 7 2 3 2 7 - 9 9
20 Бешикташ 7 3 0 4 10 - 14 9
21 Порту 7 2 2 3 12 - 11 8
22 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 2 2 5 - 5 8
23 ПАОК 6 2 1 3 10 - 8 7
24 Твенте 7 1 4 2 7 - 9 7
25 Мидтьюлланд 6 2 1 3 5 - 7 7
26 Эльфсборг 6 2 1 3 8 - 11 7
27 Брага 6 2 1 3 7 - 10 7
28 Хоффенхайм 7 1 3 3 7 - 11 6
29 Маккаби Тель-Авив 7 2 0 5 8 - 16 6
30 Славия Прага 6 1 1 4 5 - 7 4
31 Мальмё 7 1 1 5 8 - 15 4
32 Лудогорец 6 0 3 3 3 - 8 3
33 Карабах 7 1 0 6 6 - 17 3
34 РФШ 6 0 2 4 5 - 12 2
35 Ницца 6 0 2 4 6 - 14 2
36 Динамо Киев 7 0 1 6 4 - 18 1
Полная таблица

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Лига Европы Роман Яремчук Артем Довбик статистические расклады выбор редакции Алексей Кащук Рома Рим Тоттенхэм Твенте Андерлехт Фенербахче Олимпиакос Пирей Хоффенхайм Мальме Карабах Агдам Виктория Пльзень АЗ Алкмаар Маккаби Тель-Авив ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Лион Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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