Первый блок матчей Лиги Европы. Отмененный гол Яремчука, грубый фол Довбика
Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы
Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 16 матчей игрового дня.
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Форвард волков Артем Довбик нанес травму сопернику и получил желтую карточку. Украинский нападающий на 19-й минуте матча в борьбе за мяч ударил локтем защитника нидерландской команды Ваутера Гуса, после чего тот упал на газон.
У футболиста АЗ началось кровотечение из носа, которое остановили медики. Арбитр после этого эпизода показал украинцу желтую карточку. Немногим ранее Гус жестко действовал против Артема. В перерыве коуч Ромы Клаудио Раньери заменил Артема Довбика на Матиаса Суле.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за Олимпиакос на 90-й минуте матче против Порту (1:0) и даже отправил мяч в сетку ворот соперника, но судьи не засчитали гол из-за офсайда.
Украинский футболист Алексей Кащук провел 81 минуту в матче Карабаха против ФКСБ (Стяуа), после чего был заменен, а его команда проиграла (2:3).
⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января
- 19:45. АЗ Алкмаар – Рома – 1:0
- 19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1
- 19:45. Виктория Пльзень – Андерлехт – 2:0
- 19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3
- 19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3
- 19:45. Мальме – Твенте – 2:3
- 19:45. Порту – Олимпиакос – 0:1
- 19:45. Фенербахче – Лион – 0:0
📊 Инфографика
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2
|Атлетик Бильбао
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3
|Лион
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5
|Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|7
|Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18 - 14
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|9
|Будё-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|10
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|12 - 8
|12
|11
|Виктория Пльзень
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|12
|Олимпиакос Пирей
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|13
|Глазго Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|14
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|15
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|16
|Реал Сосьедад
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|17
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|18
|Ференцварош
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|19
|Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|20
|Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|21
|Порту
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|22
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|24
|Твенте
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|25
|Мидтьюлланд
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|26
|Эльфсборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|27
|Брага
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|28
|Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|29
|Маккаби Тель-Авив
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|30
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|31
|Мальмё
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|32
|Лудогорец
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|33
|Карабах
|7
|1
|0
|6
|6 - 17
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|35
|Ницца
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|36
|Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
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