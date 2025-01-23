Первый блок матчей Лиги Европы. Отмененный гол Яремчука, грубый фол Довбика

Вечером 23 января проходят поединки 7-го тура Лиги Европы.

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Форвард волков Артем Довбик нанес травму сопернику и получил желтую карточку. Украинский нападающий на 19-й минуте матча в борьбе за мяч ударил локтем защитника нидерландской команды Ваутера Гуса, после чего тот упал на газон.

У футболиста АЗ началось кровотечение из носа, которое остановили медики. Арбитр после этого эпизода показал украинцу желтую карточку. Немногим ранее Гус жестко действовал против Артема. В перерыве коуч Ромы Клаудио Раньери заменил Артема Довбика на Матиаса Суле.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за Олимпиакос на 90-й минуте матче против Порту (1:0) и даже отправил мяч в сетку ворот соперника, но судьи не засчитали гол из-за офсайда.

Украинский футболист Алексей Кащук провел 81 минуту в матче Карабаха против ФКСБ (Стяуа), после чего был заменен, а его команда проиграла (2:3).

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 23 января

19:45. АЗ Алкмаар – Рома – 1:0

19:45. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1

19:45. Виктория Пльзень – Андерлехт – 2:0

19:45. Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3

19:45. Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3

19:45. Мальме – Твенте – 2:3

19:45. Порту – Олимпиакос – 0:1

19:45. Фенербахче – Лион – 0:0

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