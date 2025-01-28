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Испания
28 января 2025, 12:40 |
1301
0

Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер

Ханс-Дитер Флик хочет видеть Дина Хейсена на Камп Ноу

28 января 2025, 12:40 |
1301
0
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил у руководства трансфер испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист рассматривает 19-летнего футболиста как замену Рональду Араухо, который хоть недавно и переподписал контракт с «сине-гранатовыми», но все еще вполне вероятен его трансфер на выход, чему свидетельствует клаусула в размере 65 миллионов евро, прописанная в его контракте.

Немецкий тренер хочет видеть в своей команде пару центральных защитников Кубарси-Хейсен.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Сити» был предложен «Барселоне».

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Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Борнмут Дин Хейсен Пау Кубарси
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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