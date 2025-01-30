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30 января 2025, 15:00 | Обновлено 30 января 2025, 15:01
59
0

Теннис является одним из ключевых рынков ставок в 2025 году

Entain выпустила новый отчет о трендах в теннисе

30 января 2025, 15:00 | Обновлено 30 января 2025, 15:01
59
0
Теннис является одним из ключевых рынков ставок в 2025 году
iStock

Открытый чемпионат Австралии по теннису побил рекорды посещаемости, что способствовало росту ставок на этот вид спорта. Сейчас теннис занимает пятое место по популярности среди ставок в Entain, особенно в США, Испании, Бразилии и Великобритании.

В 2025 году Мэдисон Киз стала неожиданным чемпионом, в то время как Янник Синнер защитил свой титул. Несмотря на временные зоны, мэйджоры остаются самыми популярными теннисными событиями для бетторов.

Около 90% ставок на теннис делаются в live-режиме, что превосходит другие виды спорта. А 60% ставок приходится на мужские матчи из-за их большей продолжительности.

Самые популярные рынки для ставок: победитель матча, победитель текущего сета и общий результат. Игроки активно используют колебания импульса, пытаясь предсказать изменения хода игры.

Entain планирует расширение рынков ставок, в том числе внедрение конструкторов, которые успешно работают в футболе и американском футболе.

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азарт ставки
Александр Гринник Источник
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