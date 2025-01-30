Источник: воспитанник Динамо покинул ФСК Мариуполь

Центральный полузащитник Андрей Богданов уже свободный агент и ищет варианты. Футболист покинул ФСК «Мариуполь», сообщает журналист Дмитрий Венков. Еще в декабре прошлого года Богданов подал документы на разрыв контракта из-за задолженности клуба перед ним.

Андрей Богданов – воспитанник киевского «Динамо». Выступал за «Арсенал» (Киев), «Александрию», «Металлист», «Волынь», «Олимпик» (Донецк), «Десну» и «Колос». Также в карьере Богданова были «Эрготелис» (Греция), ФК «Саксан» (Молдова) и «Арка» (Польша).

В ФСК «Мариуполь» перешел в августе 2024 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне Андрей Богданов провел 9 матчей. Забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта.