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  4. Источник: воспитанник Динамо покинул ФСК Мариуполь
Украина. Первая лига
30 января 2025, 14:59 |
258
0

Источник: воспитанник Динамо покинул ФСК Мариуполь

Андрей Богданов в дальнейшем не будет играть за клуб Первой лиги

30 января 2025, 14:59 |
258
0
Источник: воспитанник Динамо покинул ФСК Мариуполь
ФК Колос. Андрей Богданов

Центральный полузащитник Андрей Богданов уже свободный агент и ищет варианты. Футболист покинул ФСК «Мариуполь», сообщает журналист Дмитрий Венков. Еще в декабре прошлого года Богданов подал документы на разрыв контракта из-за задолженности клуба перед ним.

Андрей Богданов – воспитанник киевского «Динамо». Выступал за «Арсенал» (Киев), «Александрию», «Металлист», «Волынь», «Олимпик» (Донецк), «Десну» и «Колос». Также в карьере Богданова были «Эрготелис» (Греция), ФК «Саксан» (Молдова) и «Арка» (Польша).

В ФСК «Мариуполь» перешел в августе 2024 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне Андрей Богданов провел 9 матчей. Забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта.

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Андрей Богданов Мариуполь Динамо Киев Колос Ковалевка Александрия свободный агент Дмитрий Венков
Сергій Турчак Источник: Telegram
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